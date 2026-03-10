iPhone Fold : les premières images CAD dévoilent un design atypique

À retenir Le futur iPhone Fold d'Apple, annoncé pour l'automne 2026, présente un design atypique par rapport aux modèles classiques.

d'Apple, annoncé pour l'automne 2026, présente un design par rapport aux modèles classiques. Le prototype affiche une asymétrie marquée entre les coins du châssis, optimisant l'espace pour le mécanisme de pliage.

marquée entre les coins du châssis, optimisant l'espace pour le mécanisme de pliage. Il est équipé d'un grand écran pliable de 7,8 pouces et d'un écran externe de 5,3 à 5,5 pouces.

de 7,8 pouces et d'un écran externe de 5,3 à 5,5 pouces. Le processeur A20 Pro et 12 Go de mémoire vive devraient garantir des performances élevées.

et 12 Go de mémoire vive devraient garantir des performances élevées. La charnière utilise un alliage Liquid Metal pour une durabilité accrue.

pour une durabilité accrue. Le Touch ID sera intégré à un bouton latéral, remplaçant le Face ID sur ce modèle.

sera intégré à un bouton latéral, remplaçant le Face ID sur ce modèle. Le prix pourrait se situer entre 2 000 et 2 500 dollars, faisant de lui l'un des smartphones les plus chers d'Apple.

On attend la présentation officielle du premier smartphone pliant d’Apple dans les prochains mois. D’ici là, des images, diffusées par le leaker Sonny Dickson montrent un appareil qui s’inscrit dans la lignée des flagships d’Apple tout en explorant une forme de rupture esthétique par rapport aux modèles classiques.

Elles mettent en avant un large écran pliable fonctionnant en mode « livre », avec une ouverture en paysage, ce qui le distingue d’une partie des pliables concurrents encore très centrés sur le format portrait.

Un design volontairement asymétrique

Le design du prototype repose sur une asymétrie marquée entre les coins du châssis. Deux coins adoptent les arrondis classiques de la marque, tandis que les deux autres, situés côté charnière, sont volontairement plus droits et anguleux.

Cette scission visuelle pourrait servir à optimiser la place interne nécessaire au mécanisme de pliage, sans pour autant casser complètement l’identité visuelle Apple. À l’arrière, le module photo s’étend de façon horizontale, avec deux objectifs et un flash, une option qui rapproche le concept de l’iPhone Air 2 et de certains modèles Pro récents.

Sur l’avant, le grand écran interne ne présente qu’un petit trou pour la caméra frontale, disposé dans le coin supérieur gauche, ce qui laisse la surface presque entièrement libre. Un second écran externe, plus petit, se situerait sur la façade avant du châssis replié, permettant une utilisation rapide sans avoir à déplier l’appareil.

La présence de deux écrans, l’un pliable « type tablette » et l’autre plus compact, illustre une approche hybride, visant à combiner la praticité d’un smartphone traditionnel et la polyvalence d’un petit écran tablette.

Caractéristiques techniques et innovations matérielles

Les informations issues de fuites sérieuses suggèrent que l’iPhone Fold sera positionné dans le segment haut de gamme, avec des composants proches de ceux utilisés dans les iPhone 18 Pro. Le processeur A20 Pro serait au cœur du dispositif, accompagné d’environ 12 Go de mémoire vive, ce qui devrait assurer des performances élevées pour les jeux, les créations multimédias et les applications multitâches.

Sur le plan de l’affichage, le grand écran interne se situerait autour de 7,8 pouces, tandis que l’écran externe serait compris entre 5,3 et 5,5 pouces, ce qui place l’appareil dans la même gamme de diagonales que les Galaxy Z Fold ou certains pliables de marque chinoise.

La charnière est l’un des points techniques les plus commentés. Apple utiliserait un alliage dit « Liquid Metal », un métal amorphe déjà objet de nombreux brevets, combiné à du titane pour renforcer la rigidité et limiter l’usure du pli. Cette technologie promettrait une pliure plus fine et plus durable que sur certains modèles.

Sécurité et ergonomie : le retour de Touch ID

Contrairement à l’ensemble des modèles actuels équipés de Face ID, l’iPhone Fold serait l’un des rares iPhone récents à privilégier l’authentification par empreinte digitale. Le capteur Touch ID serait intégré à un bouton latéral, à l’instar des autres smartphones pliants.

En outre, plusieurs sources indiquent que le téléphone pourrait emporter jusqu’à quatre caméras au total, avec une caméra frontale, une caméra interne pour les selfies dépliés et deux capteurs à l’arrière. Un objectif principal serait complété par un second capteur, probablement grand‑angle ou téléobjectif, afin de maintenir un niveau de photographie proche de celui des modèles Pro.

Les analyses de marché suggèrent que l’iPhone Fold pourrait être proposé entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus chers jamais commercialisés par Apple.