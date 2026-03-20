Galaxy S26 Ultra : Jusqu’à 350 € d'avantages et des promos sur tout l'écosystème Samsung !

C'est l'événement de ce mois de mars 2026. Jusqu'au 25 mars inclus, Samsung déploie une panoplie d'offres pour accompagner la sortie de ses nouveaux fleurons. Si notre test du Galaxy S26 Ultra a déjà révélé un écran exceptionnel et une sécurité très renforcée, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les conditions d'achat pour obtenir le nouveau modèle Ultra.

Des remises immédiates allant jusqu'à 300 €

Depuis le 17 mars, Samsung accélère avec une remise immédiate de 300 € pour l'achat d'un Galaxy S26 Ultra en version 512 Go ou 1 To. Pour ceux qui préfèrent les modèles S26 ou S26+, une remise de 200 € est également appliquée sur les versions 512 Go.

À cela s'ajoute un bonus de reprise de 50 € sur la valeur de votre ancien appareil. En cumulant ces deux offres sur l'Ultra, vous profitez donc de 350 € d'avantages directs pour acquérir ce smartphone haut de gamme.

L'écosystème Samsung à prix réduit

L'offre ne s'arrête pas au smartphone. Samsung souhaite équiper ses utilisateurs avec des réductions immédiates au panier sur ses accessoires et objets connectés :

10 % de remise sur les Galaxy Buds et les Galaxy Watch (hors Watch8 personnalisées).

sur les Galaxy Buds et les Galaxy Watch (hors Watch8 personnalisées). 30 % de remise sur une large sélection d'accessoires (coques, chargeurs, protections).

C'est une opportunité pour ceux qui souhaitent un ensemble complet, d'autant que la robustesse du Galaxy S26 Ultra gagne encore à être protégée par une coque officielle (et qui permet au smartphone de moins glisser en main).

Récapitulatif des offres de lancement

Avantage Montant / Remise Conditions Remise immédiate Ultra 300 € Modèles 512 Go / 1 To (depuis le 17/03) Bonus de reprise 50 € Tous modèles S26 (jusqu'au 25/03) Galaxy Buds & Watch 10 % Remise immédiate au panier Accessoires 30 % Sur une sélection dédiée