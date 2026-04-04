Galaxy S26 Ultra : Nous l'avons testé pour vous, mais c'est évidemment le meilleur smartphone du moment...

On a souvent tendance à chercher la faille face à une domination aussi nette, mais force est de constater que Samsung ne laisse que des miettes aux autres constructeurs. En parcourant notre test complet du Galaxy S26 Ultra, on comprend vite que l'équilibre global atteint cette année frise la perfection, malgré une ombre au tableau qui fait grincer des dents : son tarif.

Une configuration qui encaisse sans broncher

La fiche technique de ce Galaxy S26 Ultra donne le tournis, avec un écran massif de 6,9 pouces qui reste l'une des plus belles dalles du marché. Équipé d'Android 16 et de 12 Go de RAM, ce smartphone a été pensé pour durer lo,gtemps et répondre aux besoins les plus exigeants, sans jamais avoir besoin de passer son temps dans les réglages pour fluidifier l'expérience.

Ce qui le rend vraiment unique, c'est sa capacité à protéger vos secrets grâce à des fonctions de sécurité biométrique encore plus poussées. C'est une pépite du moment pour ceux qui cherchent la Rolls des smartphones, même si l'augmentation significative du prix cette année n'est pas du tout une bonne nouvelle pour le portefeuille.

Faut-il craquer pour cette version internationale ?

Actuellement, on trouve le modèle 256 Go à 1 059,89 € sur Rakuten. Il s'agit d'une version internationale issue du marché américain. Si elle est parfaitement compatible avec nos opérateurs français, elle présente la particularité de proposer un emplacement Nano SIM couplé à une eSIM.

L'avantage de cette offre, c'est qu'elle fait chuter énormément la facture par rapport au prix public conseillé tout en incluant des accessoires souvent absents des boîtes européennes. Le pack comprend un étui de protection, un protecteur d'écran et, surtout, un chargeur rapide Samsung d'origine.

✅ Écran exceptionnel : La référence absolue en termes de luminosité et de contraste.

La référence absolue en termes de luminosité et de contraste. ✅ Sécurité renforcée : Des outils de protection des données uniques à ce jour.

Des outils de protection des données uniques à ce jour. ✅ Accessoires inclus : Le chargeur et la protection sont déjà dans le colis.

Le chargeur et la protection sont déjà dans le colis. ☑️ Prix en hausse : Un ticket d'entrée qui devient difficile à justifier pour le grand public.

Un ticket d'entrée qui devient difficile à justifier pour le grand public. ☑️ Encombrement : Avec 6,9 pouces, il ne se fera pas oublier dans votre poche.

Caractéristique Détails du S26 Ultra Écran 6,9" Dynamic AMOLED 2X Système Android 16 Stockage / RAM 256 Go / 12 Go Garantie 24 mois