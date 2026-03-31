Galaxy S26 Ultra : Samsung agit sur les défauts d'affichage

À retenir Le Galaxy S26 Ultra de Samsung rencontre des dysfonctionnements d'écran , tels que des scintillements et des déformations, signalés par de nombreux utilisateurs.

de Samsung rencontre des , tels que des scintillements et des déformations, signalés par de nombreux utilisateurs. Ces problèmes, liés à un bug logiciel , provoquent également des sensations de fatigue oculaire et de flou d'affichage.

, provoquent également des sensations de fatigue oculaire et de flou d'affichage. Samsung prévoit une correction dans une mise à jour d'avril 2026, visant à résoudre ces anomalies pour l'ensemble de la série Galaxy S26.

Annoncé fin février 2026, le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S26 Ultra fait l’objet de plusieurs critiques. En effet, de multiples témoignages font état de dysfonctionnements sur l'écran de l’appareil depuis son lancement. Les utilisateurs observent principalement des scintillements et des déformations visibles lors de l'affichage de contenus variés. Selon les retours partagés sur des forums comme Reddit, ces anomalies surviennent dans des situations quotidiennes, notamment sur de simples navigations web ou pendant la visualisation de vidéos.

D'après Samsung, ces problèmes proviennent d'un bug logiciel identifié après analyse des plaintes.

Par ailleurs, certains propriétaires évoquent une fatigue oculaire anormale, accompagnée parfois même de maux de tête. Ces sensations désagréables émergent après une utilisation prolongée. En outre, certaines personnes décrivent un affichage plus flou que sur les modèles précédents.

Un utilisateur cité par TechRadar mentionne même des nausées liées à cette technologie d'écran. Bien que Samsung distingue ces effets des scintillements, les débats persistent : la nouvelle structure de pixels ou le mode Privacy Display, activable dans les paramètres, pourrait contribuer à ces inconforts. Des vidéos YouTube proposent des palliatifs immédiats, comme augmenter la luminosité manuelle ou désactiver l'adaptation automatique, ou encore installer une application de réduction d'écran pour atténuer les flickers.

Samsung répond et promet une mise à jour

Au regard de l’ampleur du phénomène et afin de préserver son image de marque, Samsung a rapidement réagi aux signalements en confirmant la reconnaissance du problème. D'après le fabricant, une enquête approfondie a permis d'isoler un dysfonctionnement logiciel responsable des scintillements et déformations. Un modérateur officiel sur les forums communautaires a validé cela, et une réponse directe à un rapport de bug promet des améliorations sous peu.

Selon Samsung, la correction intégrera la mise à jour d'avril 2026, potentiellement étendue à l'ensemble de la série Galaxy S26.

Des sources comme SammyFans indiquent que le déploiement pourrait commencer fin avril, avec des tests pour éviter d'autres anomalies.

