Le Samsung Galaxy S26 Ultra mise sur la confidentialité avec son écran Privacy Display

À retenir Le Samsung Galaxy S26 Ultra intègre un Privacy Display , un filtre de confidentialité numérique.

intègre un , un filtre de confidentialité numérique. Écran de 6,9 pouces avec résolution Quad HD+ , protégé par Gorilla Glass Armor 2 .

avec résolution , protégé par . Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 optimisé pour de meilleures performances.

optimisé pour de meilleures performances. Capteur photo principal de 200 mégapixels avec ouvertures élargies pour une meilleure luminosité.

avec ouvertures élargies pour une meilleure luminosité. Précommandes ouvertes du 25 février au 10 mars 2026, à partir de 1469 euros.

Le nouveau Galaxy S26 Ultra est dans la même veine que les Galaxy S26 et Galaxy S26+ annoncés simultanément. En effet, cette année, Samsung a choisi d’harmoniser les designs et d’adopter le nouveau langage visuel de la gamme avec des formes plus douces et des angles arrondis pour une meilleure ergonomie.

La version Ultra dispose donc d’un écran de 6,9 pouces en résolution Quad HD+ est protégé par du Gorilla Glass Armor 2 avec traitement anti-reflet sur la face avant, tandis que l'arrière utilise du Gorilla Glass Victus 2.

Selon Samsung, le cadre en aluminium Armor de nouvelle génération remplace le titane utilisé précédemment, et le smartphone conserve la certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le S Pen, toujours présent et proposant les mêmes fonctions que la précédente génération, arbore un nouveau design légèrement courbé qui épouse la forme du téléphone et peut être inséré dans les deux sens, mais ne dispose plus de connectivité Bluetooth.

Quatre coloris communs (noir, violet, bleu et blanc) sont disponibles chez tous les revendeurs, complétés par deux teintes exclusives sur samsung.com (or rose et argent).

Privacy Display, une première mondiale pour protéger la confidentialité

Le Galaxy S26 Ultra intègre une innovation exclusive : un filtre de confidentialité numérique matériel activable depuis le panneau de configuration. Cette technologie, baptisée Flex Magic Pixel par Samsung Display, repose sur un système de photodiodes dont certaines orientent la lumière verticalement à 90 degrés, tandis que d'autres diffusent selon un angle plus large.

D'après le constructeur, l'activation de la fonction éteint les photodiodes à angle large, rendant l'écran invisible aux regards latéraux avec un impact léger sur la luminosité globale. Deux niveaux d'opacité sont proposés, le niveau 2 rendant le contenu totalement invisible aux personnes positionnées sur les côtés.

Le système permet d'activer automatiquement le filtre à l'ouverture d'applications présélectionnées comme les applications bancaires, d'opacifier uniquement les notifications, ou de masquer automatiquement l'écran lors de la saisie d'un code PIN ou mot de passe.

Contrairement aux protections d'écran externes, cette solution matérielle offre une protection localisée capable d'appliquer l'effet sur une zone spécifique de l'écran plutôt que sur toute la dalle.

Toutefois, pour l’avoir vu à l’œuvre, disons qu’il ne propose des angles de confidentialité aussi étroits que les filtres proposés en accessoire. Une personne qui sera placée au-dessus de vous pourra voir le contenu si elle n’est pas trop décalée.

Par contre, notez que cette fonction est efficace aussi bien sur les côtés, qu’en haut et en bas.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour des performances maximales

Le Galaxy S26 Ultra est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, décliné dans une version surcadencée spécialement optimisée pour les smartphones de la marque. Les configurations de 256 et 512 Go embarquent 12 Go de mémoire vive, tandis que la version d'1 To bénéficie de 16 Go de RAM.

L'architecture thermique a été repensée avec une chambre à vapeur plus grande qui améliore la dissipation de chaleur de 20% par rapport à la génération précédente, une exclusivité du modèle Ultra. Le smartphone fonctionne sous One UI 8.5 et supporte les standards de connectivité Wi-Fi 7 et 5G.

Un appareil photo professionnel avec ouvertures élargies

Le Galaxy S26 Ultra intègre un capteur principal grand-angle de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif avec zoom optique x5 de 50 mégapixels et un téléobjectif zoom optique x3 de 10 mégapixels.

D'après le fabricant, l'ouverture du capteur grand-angle passe à f/1.4, permettant de capturer des clichés 47 % plus lumineux en basse lumière, tandis que l'ouverture du téléobjectif x5 atteint f/2.9 pour des photos 37 % plus lumineuses. Le smartphone propose des zooms optiques x3 et x5 ainsi que des zooms de qualité optique x2 et x10.

Un nouveau système d'autofocus laser améliore la vitesse de mise au point, particulièrement en conditions de faible luminosité. Le codec Samsung APV, exclusif au modèle Ultra, permet un montage vidéo sans perte de qualité avec enregistrement local ou sur disque dur externe et choix entre formats « LOG » et HDR.

La stabilisation vidéo « Verrouillage Horizontal » verrouille l'horizon en temps réel pour des séquences fluides et ce, jusqu’à 360 degrés.

Intelligence artificielle agentique et autonomie

One UI 8.5 introduit l'IA agentique qui fonctionne en arrière-plan pour anticiper les besoins de l'utilisateur. Exactement comme avec les Galaxy s26 et S26+, Now Nudge fournit des « coups de pouce » contextuels en proposant des actions pertinentes selon la situation, comme suggérer un lien vers des photos lorsqu'un contact les demande.

La fonction Now Bar affiche une barre dynamique sur l'écran de verrouillage avec des actions adaptées au contexte, tandis que Now Brief rappelle les événements non enregistrés dans l'agenda (Samsung, même s’il est possible de le synchroniser avec d’autres agendas).

Notez également la possibilité de modifier n’importe quelle image en donnant les instructions à la voix avec un langage naturel.

En outre, la fonctionnalité « Entourer pour rechercher » permet désormais de réaliser plusieurs recherches simultanées sur une même image, par exemple pour identifier séparément les différents éléments d'une tenue vestimentaire.

De plus, la gomme audio s'étend désormais aux contenus de plateformes de streaming comme YouTube ou Instagram pour mettre en valeur certains éléments audio des contenus, en plus des vidéos enregistrées dans la galerie du smartphone.

Notez qu’une fonction permettra à l'IA d'exécuter des tâches complexes en arrière-plan, comme commander un Uber en se basant sur l'agenda, tout en laissant l'utilisateur continuer ses activités.

Elle sera uniquement disponible en Corée du Sud et aux Etats-Unis lors du lancement mais sera proposée un peu plus tard dans d’autres pays dont la France, le temps de nouer des partenariats adéquats.

Le Galaxy S26 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh avec charge filaire de 60 Watts permettant d'atteindre 75 % de charge en 30 minutes. Selon Samsung, la charge sans fil passe à 25 Watts sur ce modèle.

Disponibilité et prix

Les précommandes du Galaxy S26 Ultra débutent le 25 février 2026 et se poursuivront jusqu'au 10 mars à 23h59, avec une commercialisation à partir du 11 mars. D'après le constructeur, le smartphone est proposé à partir de 1469 euros en version 256 Go, 1589 euros pour la configuration de 512 Go et 1960 euros pour le modèle de 1 To.

L'offre de précommande est de profiter d’une remise de 200 euros durant la période de lancement. Une Mystery Box d'une valeur d'environ 400 euros est disponible en quantité limitée pour les premiers acheteurs chez certains partenaires.