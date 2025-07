Le Galaxy S26 Ultra de Samsung proposerait un écran agrandi et des bordures ultra-fines

Le Galaxy S26 Ultra devrait franchir une nouvelle étape dans l'optimisation de l'espace d'affichage. En effet, selon les informations rapportées par le leaker Ice Universe, reconnu pour la fiabilité de ses sources concernant Samsung, l'écran passerait de 6,86 pouces sur le Galaxy S25 Ultra à 6,89 pouces sur le modèle suivant. Cette augmentation, bien que modeste en apparence, représente un défi technique considérable.

Pour parvenir à ce résultat sans modifier les dimensions extérieures du smartphone, Samsung devrait réduire les bordures de l'écran à seulement 1,15-1,2 mm sur tout le périmètre. Cette prouesse technique placerait le Galaxy S26 Ultra parmi les smartphones aux bordures les plus fines du marché, renforçant l'impression d'immersion visuelle. Cette approche rappelle celle adoptée par Apple avec ses derniers iPhone, où la réduction des bordures permet d'augmenter la surface d'affichage sans impacter l'ergonomie générale.

Le constructeur semblerait avoir trouvé l'équilibre optimal avec cette taille d'écran, qui correspond à la limite supérieure de ce que les utilisateurs sont prêts à accepter en termes d'encombrement. Cette stratégie d'optimisation progressive permet à Samsung de maintenir son avantage concurrentiel face aux autres fabricants Android, tout en répondant aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante en matière d'expérience visuelle.

Une nouvelle technologie d'affichage CoE OLED prometteuse

Au-delà de l'agrandissement de l'écran, Samsung préparerait une révolution technologique avec l'introduction d'une dalle CoE OLED (Color filter on Encapsulation) sur le Galaxy S26 Ultra. Cette technologie de nouvelle génération remplace le polariseur traditionnel par un filtre de couleur, tout en utilisant une PDL noire (pixel definition layer) au lieu de la version standard.

Cette innovation structurelle permettrait d'obtenir un écran plus fin tout en augmentant la transmission de la lumière. Concrètement, les utilisateurs bénéficieraient d'une luminosité plus élevée, d'une meilleure efficacité énergétique et d'un rendu visuel plus net, même en plein soleil. Cette amélioration serait particulièrement appréciable pour les utilisateurs professionnels ou les créateurs de contenu qui travaillent régulièrement en extérieur.

Samsung complèterait cette évolution par l'intégration de son dernier revêtement anti-reflets maison. Inauguré sur le S24 Ultra et reproduit sur le S25 Ultra, ce traitement de surface améliore la lisibilité en plein jour et réduit significativement les reflets, un avantage crucial pour maintenir une expérience utilisateur optimale dans toutes les conditions d'éclairage. Cette combinaison permettrait au Galaxy S26 Ultra de se démarquer nettement de la concurrence sur un critère souvent négligé mais essentiel au quotidien.

Des améliorations photographiques avec un capteur Sony

En outre, les rumeurs évoquent l'intégration d'un capteur principal Sony de 200 mégapixels, marquant un changement notable par rapport au capteur Samsung ISOCELL HP2 utilisé sur le Galaxy S25 Ultra.

Ce nouveau capteur Sony présenterait une taille de 1/1,1 pouce, soit une surface plus importante que le capteur actuel de 1/1,3 pouce. Cette augmentation de taille permettrait de capturer davantage de lumière, se traduisant par une amélioration significative de la qualité photographique, particulièrement en conditions de faible éclairage.

L'ensemble photographique serait complété par un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 5x. Samsung améliorerait également le téléobjectif 3x, passant de 10 à 12 mégapixels. Un nouveau système d'autofocus laser serait intégré pour améliorer la vitesse de mise au point, notamment en basse lumière, tandis que le moteur ProVisual Engine mis à jour garantirait des photos plus nettes et plus précises.

Performance et autonomie renforcées

Le Galaxy S26 Ultra serait équipé du processeur Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm sur tous les marchés mondiaux, Samsung ayant décidé d'abandonner définitivement sa variante Exynos pour ce modèle. Cette puce gravée en 3 nm par TSMC offrirait une version surcadencée « For Galaxy » pour des performances optimisées spécifiquement pour les smartphones Samsung.

Concernant la batterie, Samsung conserverait une capacité de 5 000 mAh, identique à celle du Galaxy S25 Ultra. Toutefois, le constructeur améliorerait la densité énergétique, permettant d'intégrer une batterie plus compacte et ainsi de réduire l'épaisseur générale du smartphone. Cette optimisation serait accompagnée d'une amélioration de la charge rapide, qui passerait de 45W à 65W grâce à une nouvelle technologie réduisant les températures pendant la recharge.

D'après les informations disponibles, le Galaxy S26 Ultra devrait être officiellement présenté en janvier 2026 .