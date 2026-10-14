Galaxy Tab S12 : jusqu'à 400 € de remise et des Galaxy Buds offerts avec ce code Samsung

À retenir Le code FLASH12 offre jusqu'à 400 € de remise sur la Galaxy Tab S12 Ultra.

offre jusqu'à sur la Galaxy Tab S12 Ultra. La Galaxy Tab S12+ bénéficie d'une réduction de 150 € avec des Galaxy Buds4 offerts.

avec des Galaxy Buds4 offerts. Offre valable du 13 au 18 octobre 2026, non cumulable avec un autre code promotionnel.

Ce nouveau code améliore de 50 € les remises proposées au lancement sur chaque tablette. Il peut en plus se cumuler avec la réduction accordée sur les versions dotées de davantage de stockage.

Comment fonctionne ce code flash pour les Galaxy Tab S12 ?

Sur la Galaxy Tab S12 Ultra, le code FLASH12 enlève d'abord 200 € du prix de la tablette et ajoute automatiquement une paire de Galaxy Buds4 Pro au panier. La réduction monte encore de 100 € avec la version 512 Go et de 200 € avec la version 1 To.

Une Galaxy Tab S12 Ultra 512 Go bénéficie ainsi de 300 € de remise immédiate, tandis que la version 1 To atteint 400 € de réduction. Les Galaxy Buds4 Pro sont ajoutés au panier après la saisie du code.

La Galaxy Tab S12+ bénéficie de son côté de 150 € de remise immédiate avec une paire de Galaxy Buds4 offerte. La version 512 Go reçoit 100 € supplémentaires, soit 250 € de réduction au total. Samsung commercialise cette tablette en 256 et 512 Go.

L'offre est valable du 13 au 18 octobre 2026 inclus sur Samsung.com et dans l'application Samsung Shop, dans la limite des stocks disponibles. Elle peut se cumuler avec les autres promotions en cours portant sur les produits, mais pas avec un autre code promotionnel.

Au lancement, le code NEWS12 accordait 150 € sur la Tab S12 Ultra et 100 € sur la Tab S12+, avec les mêmes écouteurs offerts. Nous avions d'ailleurs détaillé les premières promotions des Galaxy Tab S12 dans un article. FLASH12 ajoute donc 50 € de réduction sur chaque modèle pendant cette période limitée.

Les principales caractéristiques des Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra

Les deux tablettes partagent une grande partie de leur équipement. Samsung utilise des écrans Dynamic AMOLED 2X avec un affichage jusqu'à 120 Hz et fournit le S Pen dans la boîte. La Galaxy Tab S12+ adopte une diagonale de 12,6 pouces, contre 14,6 pouces pour la S12 Ultra.

La différence de format se ressent surtout selon l'usage. Avec ses 553 grammes en Wi-Fi et ses 5,3 mm d'épaisseur, la S12+ est plus facile à transporter. La S12 Ultra pousse davantage le concept de grand écran avec une dalle de 14,6 pouces, particulièrement adaptée au travail sur plusieurs applications, au dessin avec le S Pen ou à la vidéo.

Samsung accompagne les deux modèles de son interface One UI 9 et de Samsung DeX, qui permet d'afficher plusieurs fenêtres et de retrouver une organisation proche de celle d'un ordinateur. La S12+ peut gérer jusqu'à 512 Go de stockage interne, tandis que la S12 Ultra monte à 1 To. Les deux acceptent également une carte microSD pouvant atteindre 2 To.

La certification IP68 concerne les tablettes et le S Pen fourni. Samsung prévoit également sept générations de mises à jour du système d'exploitation et des mises à jour de sécurité pour cette nouvelle gamme.