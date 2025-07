Galaxy Z Flip6 : en promo juste avant la sortie de son successeur le Z Flip7

Mise en vente il y a presque un an, le Samsung Galaxy Z Flip 6 fait partie des smartphones pliants à ne pas rater cette année. Encore plus, lorsqu'on sait que la sortie de son successeur, le Galaxy Z Flip 7 est imminente. Ce dernier devrait être présenté durant le Galaxy Unpacked prévu ce mercredi.

Ainsi, le Galaxy Z Flip 6 est actuellement à un prix très intéressant. Ce modèle reste très complet et possède tous les avantages d'un smartphone pliant.

Galaxy Z Flip 6 : des écrans multifonctions

Au-delà de son design atypique le rendant unique, le Galaxy Z Flip 6 vous offre une expérience d'utilisation sans pareille au quotidien. Aussi, son écran dit "couverture" de 3,4 pouces vous permet de gérer votre musique, de jouer, de prendre des photos tout en restant replié.

Ce modèle mixte ingénieusement un smartphone aux très petites dimensions pouvant se glisser dans n'importe quelles poches avec un appareil grand format une fois déplié.

Si vous êtes un consommateur quotidien de séries, de films ou autres programmes longs en direct ou en streaming, le Galaxy Z Flip 6 va vous enchanter. Grâce à son écran Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Quant à l'écran externe, il est de 3,4 pouces et équipé de la technologie Super AMOLED. Cet affichage vous offre une très grande qualité et fluidité pour naviguer sur le web, les réseaux sociaux et visionner vos programmes favoris depuis votre smartphone.

Un smartphone à la pointe de l'IA et de la photo

Le Galaxy Z Flip 6 fait indéniablement partie des modèles haut de gamme de Samsung. Ce smartphone embarque donc de nombreux gadgets IA réservés aux meilleurs appareils du constructeur sud-coréen.

À commencer par l'outil de traduction instantanée, très pratique si vous voyagez dans un pays dont vous ne parlez pas la langue. D'autres gadgets moins connus, comme l'assistant message suggérant des messages en fonction du contexte ou la plupart des fonctionnalités de Gemini.

Mais s'il y a bien un domaine où l'intelligence artificielle excelle sur le Samsung Galaxy Z Flip 6, c'est celui de la photo. À l'aide de Galaxy AI, vous pouvez déplacer, redimensionner ou supprimer des objets sur vos clichés. Mais aussi, ajouter un effet ralenti à votre vidéo, un effet animé à votre photo.

Côté photographie, ce modèle possède un capteur principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx avec un zoom optique 3x, et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Pour les selfies, vous pouvez les prendre en mode replié et profiter de la qualité du capteur principal.

Si vous êtes un fan de photo et que vous aimez retoucher vos clichés directement depuis votre smartphone à l'aide de l'IA, le Samsung Galaxy Z Flip 6 est fait pour vous.

Où trouver la meilleure offre ?

En ce moment, le Samsung Galaxy Z Flip 6 est disponible au meilleur prix chez Rakuten. Ce smartphone pliant très complet dispose actuellement d'un très bon rapport qualité prix. Il est accessible à seulement 658,90€ sur Rakuten.