Galaxy Z Fold7, Flip7 et Flip7 FE : Samsung lance ses nouveaux smartphones pliants avec de belles promos

Stockage doublé, réduction et offre de reprise : profitez de la promo de lancement sur la nouvelle gamme Samsung Galaxy Z

Les nouveaux smartphones de la gamme Galaxy Z débarquent sur le marché. À cette occasion, Samsung propose une offre de lancement exceptionnelle : doubler la capacité de stockage de votre modèle pliant dernier cri... sans débourser un euro supplémentaire. Pour être plus précis, les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 512 Go bénéficient d’une remise immédiate de 120 €. De son côté, le Galaxy Z Flip7 FE 256 Go fait l’objet d’une réduction de 60 €.

Et ce n’est pas tout : Samsung ajoute -10 % en cas de précommande sur l’application Samsung Shop. Ici, pas de code à saisir. Pour simplifier la démarche, la promo s’applique directement au panier. Enfin, la marque sud-coréenne vous assure en parallèle 200 € de remise pour toute reprise d’un smartphone Galaxy, quel que soit son état ou son ancienneté.

Prix après reprise + paiement en 24 fois sans frais :

En combinant ces différents avantages, le prix de votre Galaxy Z Fold7, Flip7 ou Flip7 FE chutera de manière considérable. Si vous souhaitez franchir le cap vers la technologie pliable, c’est donc le moment de passer à l’action.

Mais attention : le bon plan dure seulement jusqu’au 24 juillet 2025. Pour les 10 % de réduction en ligne, la date limite est même fixée au 14 juillet. Alors, dépêchez-vous !

Jusqu’à -30 % sur les accessoires et -20 % sur l’univers connecté Samsung

En matière de promo, Samsung ne s’arrête pas aux smartphones. Cet été, l’entreprise high tech étend sa générosité à tout l’écosystème Galaxy avec une superbe offre « multi buy ». En profitant de celle-ci, vous pourrez obtenir 30 % de réduction sur des accessoires compatibles avec votre Samsung Galaxy Z Fold7, Flip7 ou Flip7 FE. Vous bénéficierez aussi de tarifs attractifs sur des objets connectés dernier cri. Par exemple :

-10 % sur les nouvelles montres Galaxy Watch ;

-15 % sur les écouteurs Galaxy Buds ;

-20 % sur la Galaxy Ring, une bague intelligente de suivi de la santé et de la condition physique.

Dans le cadre de ce bon plan, les remises accordées s’appliquent sur tous les coloris disponibles. De quoi personnaliser vos achats selon vos goûts.

3 mois d’assurance Samsung Care+ offerts et vos points Rewards doublés

Pour compléter une offre de lancement déjà généreuse, Samsung inclut 3 mois gratuits d’assurance Samsung Care+ sur votre Galaxy Z Fold7, Flip7 ou Flip7 FE. Cette protection premium couvre les dommages matériels, le vol et même les pannes techniques qui pourraient survenir. Une sécurité non négligeable quand on investit dans un smartphone pliant haut de gamme aux technologies avancées.

En bonus, Samsung doublera vos points Rewards lors de l’acquisition de votre nouvel appareil mobile. Grâce à ce programme de fidélité, vous accumulerez des crédits à utiliser sur vos prochains achats Samsung. Votre investissement d’aujourd’hui vous fera donc réaliser des économies dans le futur.



Offres spéciales sur les nouvelles montres Galaxy Watch 8, Classic et Ultra

Samsung ne s’arrête pas aux smartphones pliants : la nouvelle gamme Galaxy Watch 8 bénéficie également de promotions attractives. En précommande, profitez jusqu’à 251 € de remise en cas de reprise d’une ancienne montre Galaxy, quel que soit son état.

Vous pouvez aussi bénéficier de 30 % de réduction sur les bracelets compatibles, ainsi que 15 % de réduction sur les Galaxy Buds achetés en même temps.

Ces offres sont valables jusqu’au 24 juillet 2025, avec la possibilité de régler en 24 fois sans frais, pour faciliter votre passage à l’univers connecté Samsung.

Cet article est un contenu sponsorisé.