Galaxy Z Fold8 : Samsung revendique une hausse de la demande après l'annonce de l'iPhone Duo

Samsung affirme que l'arrivée de l'iPhone Duo d'Apple profite à son Galaxy Z Fold8. Selon le constructeur, les recherches liées à ses pliables ont bondi de 300 % en un mois et la demande a progressé de 16 % depuis le lancement.

Sylvain Pichot - publié le 20/10/2026 à 10h00
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Apple iPhone Duo

Ces données ont été dévoilées par Richard Chang, vice-président de la division mobile de Samsung pour le Royaume-Uni et l'Irlande, dans un entretien accordé à Forbes. D'après le dirigeant, la demande pour la famille Galaxy Z Fold8 a augmenté de 16 % depuis sa sortie. Il ajoute que les recherches Google actives sur les pliables de la marque ont progressé de 300 % durant le dernier mois.

Selon Samsung, cette dynamique coïncide avec la présentation de l'iPhone Duo, le 9 septembre dernier. Le constructeur estime que son leadership sur ce segment en sort renforcé. Il rappelle par ailleurs avoir lancé la catégorie il y a huit ans, alors que ses concurrents présentent leurs premiers modèles. Richard Chang considère que les pliables sont désormais « officiellement devenus grand public ».

Ces déclarations sont associées à d’autres indicateurs fournis par la marque. D'après Samsung, les ventes cumulées des Galaxy Z Fold8 et Fold8 Ultra ont augmenté de 50 % en Europe par rapport à la génération précédente. En Asie du Sud-Est et en Océanie, la hausse atteindrait 40 % par rapport au Galaxy Z Fold7. Un média coréen, ETNews, avait en outre rapporté en septembre une progression d'environ 10 % des ventes du Fold8 en Corée du Sud après l'événement d'Apple.

Samsung Galaxy Z Fold8

Des résultats à nuancer

Ces chiffres appellent toutefois quelques réserves. En effet, ils émanent du constructeur lui-même, sans précision sur la méthode de mesure. Le taux de 300 % concerne l'ensemble des pliables Samsung, et non le seul Galaxy Z Fold8. Samsung n'indique pas non plus le volume de recherches de départ : une forte hausse sur une base modeste reste donc possible.

Sur le plan du marché, Omdia attribue à Samsung 23 % des livraisons mondiales de smartphones au troisième trimestre 2026, dans un secteur en recul de 20 % en raison de la pénurie de mémoire. Selon TrendForce, l'iPhone Duo pourrait atteindre environ 5 millions d'unités cette année. Il représenterait alors 24,8% du marché des pliables et deviendrait le deuxième acteur de la catégorie dès sa première année.

Galaxy Z Fold8 et iPhone Duo face à face

Sur le papier, les deux appareils visent la même clientèle. Le Galaxy Z Fold8 pèse 201 g, contre 259 g pour l'iPhone Duo. Déplié, il mesure 4,5 mm d'épaisseur, contre 5,2 mm pour le modèle d'Apple. Ce dernier propose un écran externe de 5,4 pouces et un écran interne de 7,6 pouces.
Par ailleurs, Apple arrive sur un marché où Samsung propose déjà trois formats de pliables, alors que la marque à la pomme débute avec un seul modèle.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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