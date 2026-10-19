iPhone Duo : Apple vante une demande « extraordinaire » sans publier de chiffres

Les précommandes de l'iPhone Duo se sont ouvertes le vendredi 16 octobre à 14 h, heure de Paris. En quelques heures, les estimations de livraison sont passées de fin octobre à novembre, puis à décembre, avant d'atteindre fin janvier 2027. Il n’aura fallut de quelques heures pour que les dates soient modifiées.

Dans un communiqué cité par Bloomberg, Apple décrit une demande « tout simplement extraordinaire ». Selon la marque, ses équipes travaillent pour livrer ce nouveau produit aux clients le plus vite possible, et les commandes restent ouvertes en ligne.

Pourtant, le communiqué ne mentionne ni le nombre de précommandes ni le volume fabriqué. Il est donc impossible de déterminer si l'Apple Store s'est vidé sous l'effet d'une foule d'acheteurs ou à cause d'un stock minuscule. L'Apple Store de Paris affichait encore une livraison au 25 janvier 2027 pour les huit configurations. Les exemplaires prévus pour le retrait en boutique le jour du lancement ont, eux, disparu très vite.

Des volumes limités et des projections contrastées

Plusieurs indices laissent penser que l'offre est restreinte. Selon un rapport de Jeff Pu, analyste chez GF Securities, il ne faudrait pas compter sur plus de 6 millions d'unités livrées d'ici fin 2026. Une source proche de Foxconn, citée par Jiemian News, affirme par ailleurs qu'au 17 septembre un peu plus de 60 % des appareils assemblés franchissaient le contrôle final.

Les cabinets d'étude convergent sur des ordres de grandeur proches. Counterpoint Research évoque environ 6 millions d'unités à court terme, voire moins, tandis qu'IDC en prévoit près de 7 millions cette année, soit environ 3 % des livraisons d'Apple en 2026. Selon Securities Times, le groupe aurait relevé ses commandes d'environ 30 % juste avant l'ouverture, pour un total qui resterait inférieur à 10 millions.

Les analystes de Bloomberg Intelligence, Anurag Rana et Josh Christensen, se montrent plus optimistes. En effet, d'après eux, les ventes pourraient dépasser leur prévision de 14 millions d'unités et de 28 milliards de dollars, soit environ 25 milliards d'euros, sur l'exercice fiscal 2027. Les premières estimations du quatrième trimestre, publiées habituellement à la mi-janvier, indiqueront quelle hypothèse se vérifie.

Un marché du pliable encore marginal

Face à la concurrence, Apple arrive tard sur un segment resté modeste. Les smartphones pliables n'ont jamais dépassé 2 % des ventes mondiales depuis 2019, date des premières sorties commerciales des mobiles pliants de Samsung et Huawei. Selon IDC, ils représenteraient pourtant près de 7 % du chiffre d'affaires du secteur, en raison de prix élevés.

IDC estime que, sans l'iPhone Duo, les expéditions de pliables auraient reculé de façon notable en 2026. Avec lui, le cabinet table sur 22,9 millions d'unités cette année, puis environ 27 millions en 2027, soit des hausses respectives de 12,6 % et de 18 %. Il attribue à Apple environ 40 % du marché des pliables d'ici 2027, devant Samsung et Huawei.

Ces signaux, certes intéressants, montrent que l'appareil fait croître la catégorie, sans prouver qu'il la sortira de la niche. Quant aux caractéristiques, celles qui circulaient avant le lancement, comme un écran interne de 7,76 pouces au format 4:3, un écran externe de 5,49 pouces et un fonctionnement en eSIM seule, n'ont pas été confirmées dans les sources consultées.

Disponibilité et prix

En France, l'iPhone Duo est facturé 2339 euros en 256 Go, 2589 euros en 512 Go, 3089 euros en 1 To et 3839 euros en 2 To, ce qui en fait l'iPhone le plus cher jamais proposé.

Le coût de réparation s'ajoute au prix d'achat. Sans AppleCare+, le remplacement de l'écran pliable revient à 1149 euros, soit davantage qu'un iPhone 17 neuf. Avec AppleCare+, il faut compter 19 euros pour la couche supérieure de l'écran interne et 99 euros pour l'écran complet.