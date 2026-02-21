JO d’hiver 2026 : Le Galaxy S25 FE à prix givré avec 100 € remboursés par Samsung !

Galaxy S25 FE, le grand écran qui ne gèle pas votre budget

Le Samsung Galaxy S25 FE, c'est le choix stratégique pour ceux qui veulent une puissance digne de la gamme S, mais sans franchir les prix très élevés des appareils du centre de la gamme.

Doté d'une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, il offre une immersion totale, par exemple pour suivre chaque descente de ski ou match de hockey (mais cela peut aussi être pour regarder autre chose !).

Toutefois, face au modèle Galaxy S25 standard, le choix peut s'avérer cornélien. Si vous hésitez encore, notre guide « Galaxy S25 ou Galaxy S25 FE : lequel choisir ? » décortique les différences pour vous aider à trouver le rapport qualité/prix imbattable.

Retenez simplement qu'avec sa batterie de 4 900 mAh, la version FE est taillée pour durer toute la journée... même par grand froid.

Comment récupérer vos 100 € avant la fin des Jeux ?

L'offre est valable jusqu'au 24 février 2026, date de clôture des festivités olympiques.

Pour obtenir votre remboursement, la procédure est la suivante :

Achat : Validez votre commande d'un Galaxy S25 FE neuf sur le shop officiel ou chez votre revendeur habituel.

Validez votre commande d'un Galaxy S25 FE neuf sur le shop officiel ou chez votre revendeur habituel. Dossier en ligne : Enregistrez votre participation sur le portail Samsung Offers avant le 10 mars 2026.

Enregistrez votre participation sur le portail Samsung Offers avant le 10 mars 2026. Pièces jointes : Téléchargez une photo de votre preuve d'achat et de l'étiquette de la boîte découpée.

Téléchargez une photo de votre preuve d'achat et de l'étiquette de la boîte découpée. Virement : Recevez vos 100 € directement sur votre compte bancaire sous 4 semaines.

✅ Pourquoi choisir le S25 FE ? Écran immersif : 6,7 pouces 120 Hz pour le streaming.

6,7 pouces 120 Hz pour le streaming. Endurance : Batterie 4 900 mAh (charge rapide 45W).

Batterie 4 900 mAh (charge rapide 45W). Galaxy AI : Les dernières fonctions d'intelligence artificielle incluses. ☑️ À retenir Offre limitée : Valable uniquement pendant la quinzaine olympique.

Valable uniquement pendant la quinzaine olympique. Prix final : Un tarif ultra-compétitif sous les 550 € après ODR.