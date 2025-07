Google Pixel 10 : un prototype révèle l'arrivée du téléobjectif périscopique sur le modèle standard

Le prototype découvert sur Goofish, équivalent chinois d'eBay, correspond à un modèle EVT (Engineering Validation Testing), étape finale avant la production de masse. Cette version de développement permet d'entrevoir les orientations techniques que Google souhaite donner à sa prochaine génération de smartphones.

D'après les informations révélées, ce prototype porte le nom de code « Frankel » et conserve l'ADN esthétique de la gamme Pixel. La barre photo horizontale, signature visuelle de la marque, demeure présente mais s'enrichit d'un troisième capteur. Cette modification architecturale indique bien l'ambition de Google de démocratiser les fonctionnalités photographiques avancées sur l'ensemble de sa gamme.

Le design général reste fidèle aux codes établis avec des tranches plates, des coins arrondis et une finition soignée.

Néanmoins, quelques ajustements sont perceptibles, notamment au niveau de l'épaisseur du module photo qui passerait de 8,6 mm à 12 mm pour accommoder le nouveau téléobjectif. Cette évolution physique reflète les compromis techniques nécessaires pour intégrer des composants optiques plus sophistiqués.

Une révolution photographique pour le modèle standard

L'innovation la plus significative est l'intégration d'un téléobjectif périscopique sur le Pixel 10 standard. Jusqu'à présent, cette technologie demeurait le domaine réservé des modèles Pro, pour créer une différence de gamme. L’idée est de proposer une plus grande polyvalence photographique sans forcément avoir à opter pour les versions les plus onéreuses.

Le système photographique du Pixel 10 s'articulerait donc autour d'un triple module comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif périscopique. Ce dernier, identifié comme un Samsung 3J1 de 11 mégapixels, offrirait un zoom optique 5x, reprenant la configuration du Pixel 9 Pro Fold.

Une fonctionnalité inédite accompagne cette évolution. En effet, le téléobjectif pourrait également servir pour la photographie macro. Cependant, cette montée en gamme s'accompagne de compromis techniques. Les capteurs principal et ultra grand-angle subissent une réduction par rapport au Pixel 9, se rapprochant des spécifications du Pixel 9a. Le capteur principal passe ainsi d'un Samsung GNV à un Samsung GN8 plus compact, tandis que l'ultra grand-angle évolue d'un Sony IMX858 vers un IMX712 de résolution inférieure.

Tensor G5 : une nouvelle génération de puissance

Le prototype embarque la nouvelle puce Tensor G5, marquant une évolution significative dans la stratégie de Google. Gravée en 3nm par TSMC, cette puce marque une rupture avec la collaboration historique avec Samsung pour la fabrication des processeurs Pixel. Cette transition vers TSMC promet des améliorations en termes d'efficacité énergétique et de performances, alignant Google sur les standards de l'industrie.

Le prototype fonctionne sous Android 16, ce qui confirme, s’il fallait, la tradition de Google de lancer ses Pixel avec la version la plus récente de son système d'exploitation.

La nouvelle gamme de smartphones Google Pixel devrait être annoncé officiellement d’ici la fin du mois d’août.