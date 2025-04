Google Pixel 8 : il est presque moins cher que sa version abordable !

Le Googler Pixel 8 est actuellement plus intéressant que le Google pixel 8a, étant une version supérieure à celui-ci et proposé quasiment au même prix. Il offre une finition plus haut de gamme, un meilleur écran, et des caractéristiques globalement plus solides pour un prix quasiment identique...

Si vous êtes à la recherche d'un haut de gamme pas cher et avec une forte appétence pour les beaux écrans et la photographie, le Pixel 8 est un choix de premier ordre. D'autant plus qu'il est sorti récemment, assurant un investissement sur le long termes grâce à des mises à jour qui auront lieu pendant encore de nombreuses années.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : OLED de 6,2 pouces, 120 Hz

OLED de 6,2 pouces, 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go ou 256 Go

128 Go ou 256 Go Caméra arrière : Double capteur : 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle)

Double capteur : 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : 10,5 MP

10,5 MP Batterie : 4 575 mAh avec charge rapide et charge sans fil

La fiche technique du Google Pixel 8 met en avant des caractéristiques premium, notamment au niveau de l'affichage et de la photo. Il s'agit d'un petit appareil en termes de taille, s'affichant dans la droite lignée d'un iPhone par exemple. Mais ce qui fait véritablement la différence face à la concurrence, c’est la puce Google Tensor G3.

Développée par Google, cette puce permet une excellente optimisation pour les applications. Elle alimente également le Pixel 8a, mais associée à la qualité supérieure de l’écran, elle permet ici une expérience utilisateur plus aboutie.

Et n'oublions pas que cette gamme est l'une des premières à intégré l'IA comme un véritable moteur de l'expérience utilisateur avec Gemini Nano de Google, désormais une référence pour presque tous les smartphones du marché.

Une offre au meilleur prix chez Rakuten pour le Google Pixel 8

Le Pixel 8 de Google est actuellement disponible pour 498 €, ce qui le rend plus intéressant que le Pixel 8a qui dépasse légèrement les 500 €. Même si les deux appareils partagent le même processeur, le Pixel 8 se distingue par un meilleur affichage, une finition plus soignée, et une sensation haut de gamme que certains utilisateurs préfèreront largement.