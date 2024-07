Google Pixel 9 Pro Fold : le nouveau smartphone pliant se dévoile avant sa présentation officielle

Suite à de nombreuses fuites et plusieurs mois après les premiers rendus réalistes de la second itération du mobile pliant du géant américain, on peut voir que le Pixel 9 Pro Fold arbore un design nettement différent de son prédécesseur, le Pixel Fold. Fini le format court et large qui caractérisait le modèle précédent, place à une silhouette plus allongée qui n'est pas sans rappeler celle du OnePlus Open. Cette évolution esthétique s'accompagne de plusieurs changements notables. Tout d'abord, l'écran externe semble avoir gagné en hauteur, offrant ainsi une surface d'affichage plus importante aux utilisateurs. Les bordures autour de cet écran paraissent également plus fines, ce qui devrait contribuer à une expérience visuelle plus immersive.

L'une des modifications les plus visibles concerne le module photo. Exit la barre horizontale qui s'étendait sur toute la largeur de l'appareil, caractéristique des Pixel depuis la série 6. Le Pixel 9 Pro Fold opte pour un îlot plus compact mais néanmoins imposant, abritant ce qui semble être quatre capteurs photo. Cette configuration pourrait marquer une évolution significative des capacités photographiques du smartphone.

À l'intérieur, l'écran pliant présente lui aussi des bordures affinées par rapport au modèle précédent. Un autre changement notable est le positionnement de la caméra selfie interne, désormais logée dans un poinçon situé dans le coin supérieur gauche de l'écran, et non plus intégrée à la bordure comme c'était le cas auparavant.

Des performances attendues à la hausse

Si l'esthétique du Pixel 9 Pro Fold a été en partie dévoilée, les détails techniques restent encore flous. Néanmoins, certaines informations ont filtré, laissant entrevoir des améliorations substantielles. Du côté de la photographie, des rumeurs évoquent l'intégration du capteur Sony IMX858 de 50 mégapixels pour l'ultra grand-angle, le téléobjectif et la caméra selfie. Ce nouveau capteur promettrait des images plus détaillées et de meilleures performances en basse lumière, grâce à une meilleure captation de la lumière.

La batterie du Pixel 9 Pro Fold afficherait une capacité de 4560 mAh, légèrement inférieure à celle de son prédécesseur (4727 mAh). Cependant, cette baisse pourrait être compensée par une meilleure efficacité énergétique du nouveau processeur Tensor, développé par Google.

L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience

Google met clairement l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans son nouveau smartphone pliant. Le teaser vidéo montre l'assistant IA Gemini en action, capable de rédiger une lettre sur commande. Cette démonstration souligne l'importance que Google accorde à l'IA dans son écosystème mobile, faisant écho aux efforts de ses concurrents comme Samsung avec Galaxy AI ou Apple avec son projet d'IA embarquée.

Un lancement stratégique face à la concurrence

Le choix de lancer le Pixel 9 Pro Fold en août n'est pas anodin. Google semble vouloir prendre de vitesse Samsung, dont le Galaxy Z Fold 6 est attendu pour la même période. Cette stratégie pourrait permettre à Google de s'imposer sur le marché des smartphones pliants, encore relativement jeune mais en pleine expansion.

En termes de tarification, des fuites suggèrent que le Pixel 9 Pro Fold pourrait être proposé à partir de 1899 euros pour la version 256 Go, et 2029 euros pour le modèle 512 Go. Ces prix, bien que élevés, resteraient inférieurs à ceux du Samsung Galaxy Z Fold 6, son principal concurrent.

Une disponibilité élargie ?

Contrairement au Pixel Fold original, dont la commercialisation était limitée à quelques marchés (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon), le Pixel 9 Pro Fold pourrait bénéficier d'une distribution plus large. Son apparition sur le site français de Google laisse présager une commercialisation dans l'Hexagone. En outre, le lancement du Pixel 9 Pro Fold marque une étape importante pour Google dans sa stratégie mobile. En combinant un design repensé, des performances améliorées et une intégration poussée de l'intelligence artificielle, la firme de Mountain View cherche clairement à s'imposer comme un acteur majeur du marché des smartphones pliants.

Reste à voir si ces évolutions seront suffisantes pour convaincre les consommateurs et rivaliser avec les géants du secteur comme Samsung. La réponse à cette question sera apportée lors de la présentation officielle le 13 août prochain, un événement qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des temps forts de l'année dans le monde de la téléphonie mobile.