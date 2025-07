Google Pixel 9a : C'est la version moins chère de l'un des haut de gamme les plus novateurs du moment

Mise en vente il y a seulement quatre mois, le Google Pixel 9a est le petit dernier de chez Google. Il rejoint la version classique, Pro et Pro XL de la série Pixel 9, largement saluée par la critique et embarquant quelques unes des innovations les plus impressionnantes de l'année.

Ce modèle dispose du tarif le plus bas de cette ribambelle de téléphones et se présente comme la version améliorée du Google Pixel 8a, sorti en mai 2024 et ayant connu un gros succès.

Le Google Pixel avec le meilleur rapport qualité-prix ?

Si vous souhaitez acquérir un smartphone disposant d'un très bon rapport qualité-prix. C'est à-dire un modèle équipé de technologies innovantes, des fonctionnalités et une puissance rendant son usage journalier très plaisant, le tout à moins de 500€.

Sur certains points, le Google Pixel 9a est même mieux armé que sa version classique. Par exemple, en termes de batterie, le Google Pixel 9 a une autonomie moindre et une capacité de 4700 mAh. Tandis que le Google Pixel 9a embarque une batterie de 5100 mAh avec 30 heures d'autonomie.

Même constat pour l'appareil photo avant : ce modèle vous permet de profiter d'une caméra avant de 13 Mpx contre 10,5 Mpx sur le Google Pixel 9. Aussi, si vous êtes un adepte des selfies, le Google Pixel 9a est mieux équipé et moins cher que sa version classique.

Quant aux capteurs arrière, ils sont légèrement moins performants mais restent tout de même très attrayants au vu du coût de ce modèle. Le Google Pixel 9a embarque un capteur grand angle de 48 Mpx et un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx.

L'intelligence artificielle au service de la photo

Comme tous les modèles de la série Google Pixel 9, ce modèle vous propose une flopée de fonctionnalités IA afin de sublimer vos clichés.

À commencer par l'outil "m'ajouter" qui vous permet de prendre une première photo de groupe, puis de changer le photographe et fusionner les deux images afin que tout le monde apparaisse sur un seul et même cliché.

La retouche magique vous donne accès à des montages photo directement depuis votre smartphone et en quelques secondes. Vous pouvez déplacer ou supprimer des objets et changer l'arrière-plan grâce à l'intelligence artificielle.

Évidemment le Google Pixel 9a comporte également la dernière version de Gemini : l'IA et assistant vocal made in Google. Posez-lui n'importe quelles questions, à tout instant, grâce à Gemini Live. Il peut par exemple vous aider pour l'organisation de vos vacances.

Où profiter du meilleur prix ?

Actuellement, le Google Pixel 9a est accessible à moins de 460€ chez Rakuten. Bénéficier d'un modèle polyvalent comprenant les dernières innovations Google à 457,80€ sur le site de vente en ligne Rakuten.