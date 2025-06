Google Pixel 9a : des mises à jour record qui changent tout pour les utilisateurs Android

7 ans de mises à jour, une révolution pour ce segment

Le Pixel 9a bénéficiera de 7 ans de mises à jour logicielles. Sécurité, fonctionnalités, et même évolutions d’intelligence artificielle via Gemini, l’IA de Google : tout sera maintenu à jour jusqu’en 2032.

Déjà amorcé avec les Pixel 8, c’est un véritable changement de paradigme pour Android, souvent critiqué pour la durée de vie logicielle de ses appareils, puisque seul Samsung en propose d'aussi longue pour ses appareils à petit prix, et encore, seulement depuis cette année avec les Galaxy A les plus récents.

Cela représente non seulement une économie à long terme pour les utilisateurs, mais aussi un vrai geste pour ceux qui veulent garder leur smartphone plus longtemps, pour des raisons à la fois écologiques et économiques.

C'est simple : acheté un Pixel 7a et il ne lui reste que 3 ans, quand il en reste 6 à un Pixel 8a !

Un condensé de l’ADN Pixel… pour moins cher

Dans la foulée du succès du Pixel 9, Google a donc officialisé et lancé le Pixel 9a, un modèle plus compact, plus accessible, mais qui reprend l’essentiel de ce qui a fait la renommée de son grand frère.

On y retrouve le design signature de la gamme Pixel 9, des performances solides pour tous les usages quotidiens, une qualité photo toujours redoutable, et surtout l’intégration native des dernières fonctions IA de Gemini.

Un smartphone Android à moins de 500 € qui bénéficie de 7 ans de mises à jour, avec une IA intégrée, un design soigné et une compacité rare ? Le Pixel 9a coche toutes les cases.

Le tout est contenu dans un format de 6,1 pouces seulement, parfait pour les utilisateurs qui refusent les écrans démesurés, sans pour autant sacrifier la puissance.

Pourquoi le Pixel 9a fait déjà figure de référence

Le lancement du Pixel 9a était très attendu, notamment parce que Google a prouvé avec le Pixel 9 qu’il était capable de marier qualité logicielle, intelligence artificielle avancée et expérience utilisateur fluide.

Le Pixel 9a reprend cette formule gagnante dans un format plus accessible. Et contrairement à d’autres marques qui coupent drastiquement dans les composants, ici, l’essentiel est conservé : même puce, même IA, même ADN.

Avec le Pixel 9a, Google démocratise ses innovations haut de gamme encore plus que ne le faisait les modèles Pixel a précédents.

Où se procurer le Google Pixel 9a au meilleur prix ?

Le Pixel 9a est actuellement proposé à 549 € chez Amazon, Fnac ou Darty. Mais son prix chute à 479 € chez Rakuten, ce qui en fait une vraie bonne affaire, surtout pour un appareil aussi bien équipé.

Compact, durable, intelligent : le Pixel 9a est le choix pour entrer dans l’univers Pixel voire Android, et sans compromis.

Si vous cherchez un smartphone fiable, à jour pendant des années, et qui ne coûte pas une fortune, difficile de faire mieux à l’heure actuelle.