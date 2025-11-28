Google Pixel 9a : grosse promo Black Friday sur la version abordable du meilleur smartphone au monde

Cette promo sur le Pixel 9a est une excellente nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent accéder à l’expérience Pixel.

Mais avant tout, pour suivre l’ensemble des promotions Black Friday mises à jour toute la journée, notre page dédiée Black Friday centralise tous les bons plans en temps réel !

Une offre puissante pour un smartphone déjà très apprécié

Proposé à 389,99 € en version 128 Go au lieu de ses 549€ VTC hors période promotionnelle, le Pixel 9a bénéficie de la livraison gratuite (avec retour possible jusqu’au 8 janvier 2026) et d’une expédition depuis des entrepôts français.

Un ensemble de garanties et de conditions qui en font un excellent choix pour un achat Black Friday sans stress.

À moins de 390 €, le Pixel 9a devient l’un des meilleurs plans Black Friday de la catégorie « premium abordable ».

L'esprit Pixel à prix réduit : IA, photo et expérience fluide

Le Pixel 9a reprend l’essentiel de ce qui fait la force des smartphones de Google : un traitement photo remarquable, une interface fluide et l’excellent suivi logiciel Android. Grâce à la puce Tensor G4, les fonctions d’intelligence artificielle, traduction en direct, retouche Magic Editor, filtres vocaux améliorés, etc., tournent avec aisance.

Ajoutons qu'il est proposé dans un format plutôt petit avec son écran OLED 6,3 pouces. Sa bonne autonomie et sa qualité photo en font un smartphone polyvalent très pratique.

✅ Points forts Traitement photo Google de grande qualité

Intelligence artificielle fluide et intégrée

Puce Tensor G4 performante

Garantie 2 ans + retours étendus

Expédition depuis la France ⚠️ Points à considérer Chargeur non inclus

Autonomie correcte mais pas exceptionnelle

Un Black Friday idéal pour les fans de Google

Ce Pixel 9a fait partie de nos meilleures recommandations ce matin. Et comme les prix évoluent vite aujourd’hui, nous vous conseillons fortement de garder un œil sur notre page Black Friday mise à jour en permanence avec toutes les nouvelles promotions repérées.