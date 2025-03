Google Pixel 9a : La version abordable du meilleur smartphone au monde est repoussée !

Pourquoi le Pixel 9a était si attendu ?

Le Google Pixel 9a suscite un énorme intérêt, aussi bien chez les experts du secteur que chez les consommateurs avertis. Et pour cause : il s’agit d’une version plus abordable de la toute dernière gamme de Google, les Pixel 9 Series, qui ont multiplié les distinctions ces derniers mois.

Le Pixel 9 Pro XL a notamment été élu meilleur écran par Dxomark, tandis que le Pixel 9 Pro a remporté le titre de meilleur smartphone de l’année aux GLOMOs du MWC de Barcelone. Une belle reconnaissance pour Google, qui s’est imposé en quelques années comme une référence dans l’univers des smartphones. C’est donc avec impatience que nous attendions l’arrivée du Pixel 9a... mais il va falloir patienter encore un peu.

Pourquoi Google a reporté la sortie du Pixel 9a ?

Google a expliqué avoir détecté un problème de qualité sur l’un des composants du Pixel 9a.

Sans plus de précisions sur la pièce concernée, il semble néanmoins que ce report soit une décision judicieuse. La marque a déjà rencontré quelques désagréments par le passé avec ses smartphones, notamment sur les Pixel 6 et 7, qui avaient souffert de problèmes d’écran (burn-in, lens flare), de plantages de la caméra ou encore de déconnexions intempestives du Wi-Fi.

Si ces soucis n’étaient pas forcément majeurs, il est rassurant de voir que Google prend le temps d’affiner les derniers détails avant de commercialiser son nouveau modèle. Mieux vaut attendre un peu pour profiter d’un smartphone sans accroc !