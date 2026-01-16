Google Pixel 9a : le haut de gamme le plus accessible grâce à la plateforme française Cdiscount

Le Google Pixel 9a est actuellement disponible pour 369,99 € dans une version neuve, proposée par Cdiscount.

Le Pixel 9a est un smartphone qui propose une fiche polyvalente et haut de gamme à prix très doux : Android 15 préinstallé, 8 Go de RAM et 128 Go, avec la puce Google Tensor G4. Et point pratique du quotidien, la double SIM (nano-SIM + eSIM) est intégrée.

Pourquoi le Pixel 9a est un bon choix en 2026 ?

Parmi les smartphones Google, le Pixel 9a se démarque encore pour deux raisons : une expérience Android simple et fluide et un format petit et équilibré avec écran 6,3 pouces.

Pour faire simple, c’est un téléphone polyvalent pour navigation rapide, des applis qui restent fluides, et un écran agréable au quotidien. La puce Tensor G4 apporte aussi une bonne marge pour tenir dans le temps, sans devoir changer au bout d’un an.

Fait notable, la fiche précise que l’adaptateur secteur n’est pas inclus. Si vous n’avez pas déjà un chargeur USB-C, c’est un petit achat à prévoir.

Et bien sûr, si vous comparez plusieurs modèles, les autres Pixel disponibles permettent de voir rapidement ce que vous gagnez (ou non) en montant en gamme.

✅ Points forts Prix sous 370 € pour un Pixel neuf

Android 15 + Tensor G4

Écran 6,3 pouces, format facile à vivre ☑️ À prendre en compte 128 Go : à surveiller si vous stockez beaucoup

Adaptateur secteur non inclus

Offre marketplace (expédiée par Cdiscount)

Que vaut l’offre Cdiscount sur le Pixel 9a ?

Si vous cherchez un nouveau smartphone neuf au meilleur prix, le Pixel 9a est un vrai bon choix grâce à sa livraison gratuite, avec une expédition par Cdiscount et sa garantie de 2 ans. Pour comparer avec d’autres références de la marque, retrouvez notre page des modèles Google.

Il est également possible de payer en paiement sécurisé (modalités selon Cdiscount), et vous pouvez aussi profiter de la reprise gratuite de votre ancien produit, un bon moyen de réduire encore la facture.

Autre point rassurant : la page précise vendu par lissesro et expédié par Cdiscount, avec un envoi depuis des entrepôts régionaux, ce qui évite souvent les mauvaises surprises côté suivi.

Notre avis : à 369,99 € en neuf, c’est une offre très propre pour s’offrir un Pixel récent sans dépasser 400 €, surtout avec l’expédition gérée par Cdiscount. Pensez juste au chargeur, non fourni.