Mises à jour : pourquoi l’iPhone 14 Pro en reconditionné est plus « neuf » qu’il n’en a l’air

- publié le 05/03/2026 à 17h45

Alors que de nouveaux modèles sortent chaque année, l'iPhone 14 Pro conserve une fraîcheur technologique étonnante.

Si l'on dit que l'iPhone 14 Pro est plus « neuf » qu'il n'en a l'air, c'est parce qu'il a marqué une rupture historique chez Apple.

C'est lui qui a inauguré la Dynamic Island et la puce A16 Bionic, des éléments encore présents sur les modèles standards actuels.

Un support logiciel jusqu'en 2029 : Selon nos calculs basés sur l'historique d'Apple, l'iPhone 14 Pro recevra les mises à jour majeures d'iOS pendant encore au moins 3 à 4 ans, suivies de correctifs de sécurité.

Le bon plan Certideal : le prix plancher, avec une concession

Pour ceux qui cherchent le prix le plus bas possible sur ce modèle, une offre attire l'attention chez Certideal.

Attention toutefois : ce prix s'explique par l'absence de la fonction Face ID (reconnaissance faciale).

Si le déverrouillage par code ne vous dérange pas, c'est une opportunité rare de posséder un modèle Pro et récent pour le budget d'un modèle standard plus ancien. D'autant plus que CertiDeal propose 30 mois de garantie, un reconditionnement fait en France et un paiement en plusieurs fois via PayPal.

Tableau de longévité : le match des générations

Voici comment se situe le 14 Pro face à ses cousins en termes de durée de vie logicielle restante :