Mises à jour : pourquoi l’iPhone 14 Pro en reconditionné est plus « neuf » qu’il n’en a l’air

Dans le marché du reconditionné, il y a les bonnes affaires et il y a les choix stratégiques. En 2026, l’iPhone 14 Pro appartient clairement à la seconde catégorie.

Rémi Deschamps - publié le 05/03/2026 à 17h45
L'iPhone 14 Pro

Alors que de nouveaux modèles sortent chaque année, l'iPhone 14 Pro conserve une fraîcheur technologique étonnante. 

Si l'on dit que l'iPhone 14 Pro est plus « neuf » qu'il n'en a l'air, c'est parce qu'il a marqué une rupture historique chez Apple.

 

C'est lui qui a inauguré la Dynamic Island et la puce A16 Bionic, des éléments encore présents sur les modèles standards actuels.

  • Un support logiciel jusqu'en 2029 : Selon nos calculs basés sur l'historique d'Apple, l'iPhone 14 Pro recevra les mises à jour majeures d'iOS pendant encore au moins 3 à 4 ans, suivies de correctifs de sécurité.
  • L'écran ProMotion 120Hz : Une fluidité que l'on ne retrouve toujours pas sur certains modèles neufs plus récents d'entrée de gamme.
  • La photographie : Son capteur principal de 48 Mpx reste une référence pour le format ProRAW, idéal pour ceux qui veulent de la qualité sans payer le prix fort.

Le bon plan Certideal : le prix plancher, avec une concession

Pour ceux qui cherchent le prix le plus bas possible sur ce modèle, une offre attire l'attention chez Certideal.

 

Attention toutefois : ce prix s'explique par l'absence de la fonction Face ID (reconnaissance faciale). 

Si le déverrouillage par code ne vous dérange pas, c'est une opportunité rare de posséder un modèle Pro et récent pour le budget d'un modèle standard plus ancien. D'autant plus que CertiDeal propose 30 mois de garantie, un reconditionnement fait en France et un paiement en plusieurs fois via PayPal.

Tableau de longévité : le match des générations

Voici comment se situe le 14 Pro face à ses cousins en termes de durée de vie logicielle restante :

ModèleMises à jour iOSVerdict 2026
iPhone 12 Pro~ 1 an restantEn fin de cycle
iPhone 13 Pro~ 2 ans restantsEn transition
iPhone 14 Pro~ 4 ans restantsLe meilleur ratio
 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
