Gorilla Glass Ceramic : une innovation qui promet de révolutionner la résistance des smartphones

Corning s'est imposée comme un acteur incontournable dans l'industrie du verre pour appareils électroniques, notamment depuis sa collaboration avec Apple pour le premier iPhone en 2007. Face à une concurrence de plus en plus intense, l'entreprise continue d'innover pour maintenir sa position dominante sur ce marché stratégique. Pour protéger l’écran d’un appareil électronique et en l’occurrence celui d’un smartphone, il est possible de poser une protection en verre trempé ou similaire mais la solution de la marque est directement intégrée par le fabricant.

Ainsi, le Gorilla Glass Ceramic se veut être une bien protection pour les écrans par rapport aux générations précédentes. Selon les tests réalisés en laboratoire par le fabricant, ce nouveau matériau peut résister à dix chutes consécutives d'une hauteur d'un mètre sur une surface reproduisant l'asphalte, là où les verres aluminosilicatés traditionnels cèdent généralement dès le premier impact. Cette performance impressionnante s'explique par la composition hybride du matériau, alliant les propriétés du verre et de la céramique tout en conservant une transparence optimale.

Des performances qui répondent aux besoins des utilisateurs

D'après Corning, le Gorilla Glass Ceramic ne se démarque pas uniquement par sa résistance aux chutes. Le fabricant met également en avant sa capacité à résister aux dommages causés par des objets pointus, un problème fréquemment rencontré par les utilisateurs de smartphones. Les rayures, micro-fissures et autres détériorations qui apparaissent au fil du temps devraient ainsi être considérablement réduites.

Alors que de nombreux matériaux perdent progressivement leurs propriétés protectrices, le Gorilla Glass Ceramic conserverait ses caractéristiques sur le long terme, selon les affirmations du fabricant. Cette promesse de longévité répond directement aux attentes des consommateurs qui conservent leurs appareils de plus en plus longtemps.

Le premier smartphone à bénéficier de cette protection sera commercialisé par Motorola dans les prochains mois. La marque n'a toutefois pas encore dévoilé le modèle exact qui en sera équipé. Comme on peut s’en douter, Corning indique par ailleurs que le Gorilla Glass Ceramic pourrait également être intégré à d'autres types d'appareils comme les appareils photo numériques ou les montres connectées.

Un marché compétitif où l'innovation est permanente

Cette nouvelle génération de verre protecteur s'inscrit dans une stratégie d'innovation continue chez Corning. L'entreprise avait déjà lancé en 2022 le Gorilla Glass Victus 2, qui équipe aujourd'hui de nombreux smartphones haut de gamme. Elle propose également le Gorilla Glass Armor, utilisé notamment par Samsung pour ses modèles Galaxy Ultra.

La technologie du Gorilla Glass Ceramic n'est pas sans rappeler le Ceramic Shield qu'Apple utilise depuis 2021 sur ses iPhone. Cette similitude n'est pas surprenante puisque Corning collabore étroitement avec la marque à la pomme depuis de nombreuses années. L'absence de plaintes significatives concernant la solidité des écrans des iPhone récents laisse présager des performances satisfaisantes pour cette nouvelle génération de verre céramique.

Face à des concurrents comme Schott AG ou AGC Inc., Corning doit constamment repousser les limites technologiques pour conserver son avantage concurrentiel. Les fabricants de smartphones sont particulièrement attentifs à ces innovations, car la fragilité des écrans reste l'une des principales causes de réparation et de mécontentement chez les utilisateurs. Un appareil capable de résister à dix chutes sans dommage pourrait donc représenter un argument commercial de poids, notamment pour les consommateurs soucieux de la durabilité de leur investissement. Ainsi, Honor mais aussi Huawei ont récemment développé des écrans capables de résister à des chutes et à des chocs particulièrement intenses et pas seulement sur ces smartphones haut de gamme à l’image du Honor Magic7 Lite.