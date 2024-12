Grand oublié, ce smartphone est pourtant l'un des meilleurs de sa catégorie

Le Galaxy A35 de Samsung est une vraie pépite du milieu de gamme, souvent éclipsée par les modèles plus premium. Et pourtant, il coche toutes les cases avec ses performances solides et son design soigné. Si vous cherchez un smartphone fiable sans vous ruiner, c’est le moment d’en profiter ! On vous dit tout sur cet appareil et sur les meilleures offres pour l’obtenir au prix le plus avantageux.