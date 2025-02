Gros coupon de réduction chez Samsung pour l’achat d’un Galaxy S25 Series

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, vous n’avez sans doute pas manqué la sortie de la nouvelle gamme premium de Samsung. C’est l’un des lancements les plus attendus de l’année, aussi bien par les fans de la marque que par les passionnés de smartphones.

Il faut dire que les modèles Ultra de cette série sont souvent désignés comme les meilleurs smartphones du marché. Ce fut le cas du Galaxy S24 Ultra, plébiscité par de nombreux experts. Et déjà, beaucoup estiment que le Galaxy S25 Ultra sera difficile à surpasser.

Quels sont les modèles de la Galaxy S25 Series ?

Cette nouvelle gamme de Samsung comprend trois déclinaisons d’un même modèle de base, le Galaxy S25 :

Galaxy S25 : modèle standard

Galaxy S25 Plus : version plus grande en taille

Galaxy S25 Ultra : le plus grand et le plus puissant, avec un stylet intégré

Les trois smartphones embarquent une importante quantité de RAM et sont équipés du processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une puce spécialement optimisée pour ces appareils. Il s’agit de la plus puissante du marché, garantissant des performances exceptionnelles.

De plus, ces modèles bénéficient de l’un des meilleurs écrans au monde, selon les experts de DxOMark. Côté photographie, Samsung mise sur une combinaison d’excellents capteurs et d’un logiciel de post-traitement avancé, offrant des résultats impressionnants, à la hauteur de l’iPhone 16 !

Quelle est la nouvelle offre sur les Galaxy S25 Series ?

Depuis 17h, Samsung propose un coupon de réduction avec le code SAMSUNG10, qui permet d’économiser 10 € tous les 100 € d’achats. Cela représente 140 € de réduction sur le Galaxy S25 Ultra, en plus des autres offres et remises déjà disponibles chez Samsung !

Une belle opportunité pour s’offrir l’un des smartphones les plus puissants du marché à un tarif réduit.