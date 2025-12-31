L'iPhone 17 (256 Go) s'affiche à seulement 859,99 € sur Rakuten dans son coloris Brume. Un tarif exceptionnel pour le modèle le plus convoité du moment.

Le nouvel iPhone 17 redéfinit les standards des iPhone... standards ! Avec son écran de 6,3 pouces enfin en 120 Hz, 256 Go de stockage de base et la puissance démesurée de la puce A19, il est certainement le meilleur iPhone standards depuis des années.

Si vous hésitez encore, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble des smartphones Apple pour comparer les fiches techniques.

L'ultime bon plan avant le passage à 2026

Si la période du « Sprint de Noël » touche à sa fin, certains marchands comme oppatech jouent les prolongations avec des tarifs de fin d'année particulièrement bas.

Bien que les délais de livraison nous projettent désormais en début d'année prochaine (entre 7 et 10 jours), le prix affiché compense largement l'attente. Et en plus, c'est le moment idéal pour utiliser vos étrennes et vos éventuels bons d'achat ou chèques cadeaux récoltés durant les fêtes de Noël !

✅ Les points forts de cette offre Prix sous la barre des 860 € pour du 256 Go

Produit neuf et scellé (Garantie 24 mois)

Cumul de 8,60 € en Rakuten Points

Paiement en 4x disponible (215 €/mois) ⚠️ À noter avant de commander Livraison prévue début janvier 2026

Chargeur secteur non inclus dans la boîte

Le vendeur, affichant une solide note de 4,6/5, propose ici une version compatible nano-SIM et eSIM.

Toute la rédaction de LesMobiles.com vous souhaite d'excellentes fêtes et une année 2026 riche en innovations !