HMD Aura² : un nouveau smartphone d'entrée de gamme avec une batterie longue durée

Le nouveau smartphone Aura² est équipé d'un écran IPS LCD de 6,52 pouces avec une définition HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité maximale atteint 460 cd/m², d’après la fiche technique publiée sur le site de la marque.

Sous le capot, on trouve un processeur Unisoc SC9863A associé à 4 Go de RAM, une configuration modeste mais adaptée à une utilisation basique. Le stockage interne d’une capacité de 256 Go constitue l'un des points forts de l'appareil, avec la possibilité d'étendre cette capacité via une carte micro SD.

Le système d'exploitation Android 14 Go Edition a été choisi pour optimiser les performances sur cette configuration matérielle limitée. HMD s'engage à fournir deux ans de mises à jour de sécurité trimestrielles, ce qui est très loin des standards, même pour un mobile d’entrée de gamme.

Autonomie et réparabilité au centre des préoccupations

La batterie de 5000 mAh promet jusqu'à 51 heures d'utilisation entre deux charges. HMD affirme que l'accumulateur peut supporter 800 cycles de charge complets avant de constater une baisse notable de sa capacité. La charge s'effectue à 10W via un port USB-C.

Comme les mobiles les plus récents de la marque, l'Aura² se démarque par son approche de la réparabilité. HMD a adopté le concept « Gen1 repairability », permettant aux utilisateurs de remplacer eux-mêmes certains composants comme l'écran, en utilisant des pièces disponibles auprès d'iFixit.

Le volet photographique s'articule autour d'un capteur principal de 13 mégapixels avec autofocus, complété par une caméra frontale de 5 mégapixels logée dans l'encoche en forme de goutte d'eau. L'appareil propose plusieurs modes de prise de vue : mode Portrait, mode Nuit, mode Pro, ralenti et panorama.

Parmi les autres caractéristiques, on note la présence d'un lecteur d'empreintes digitales au niveau du bouton d'alimentation, la reconnaissance faciale, le Bluetooth 5.2, une radio FM et une prise casque 3,5 mm. L'appareil bénéficie également d'une certification IP52/IP54 pour la résistance aux éclaboussures.

Disponibilité et prix

Le smartphone Aura² sera proposé en deux coloris : Midnight Black et Icy Blue. Le smartphone sera d'abord commercialisé en Australie à partir du 13 mars 2025. Les dates de lancement pour les autres marchés n'ont pas encore été communiquées.

À noter que le fabricant inclut dans la boîte un chargeur, un câble USB-C, une coque de protection et un film protecteur d'écran, des accessoires qui ne sont plus systématiquement fournis sur les smartphones actuels.