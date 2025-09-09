Honor 400 Smart 5G : autonomie et intelligence artificielle à portée de main

Le Honor 400 Smart 5G vient d’être dévoilé officiellement par le constructeur, affichant une ambition claire : proposer un smartphone accessible, conçu pour durer et faciliter le quotidien grâce à des outils d’intelligence artificielle concrets et à des performances de haute volée.

Sylvain Pichot - publié le 09/09/2025 à 14h30
Honro 400 Smart 5G

Honor présente donc le nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Honor 400 Smart 5G qui vient succéder au Honor 300 qui n’a pas trouvé son chemin jusqu’à chez nous. En effet, cette série a été uniquement commercialisé en Chine fin 2024. Les derniers numérotés de la marque Honor étaient donc les Honor 200 et Honor 200 Pro 

Pour ce nouveau modèle, le Honor 400 Smart 5G, la robustesse semble être au centre des priorités de la marque. En effet, le smartphone bénéficie dune certification IP54, garantissant sa résistance aux éclaboussures et à la poussière, et son châssis est certifié 5 étoiles SGS avec une capacité de résistance aux chutes dune hauteur allant jusqu’à 2 mètres. 

De plus, un soin particulier a été apporté à la durabilité de la batterie, laquelle demeure performante pendant cinq ans selon le fabricant. Selon la marque, lappareil embarque une impressionnante batterie de 6500 mAh qui promet jusqu’à 69 heures dautonomie sur une seule recharge, ainsi qu’une vitesse de charge filaire de 35W, réduisant le temps passé branché au strict minimum. 

À linstar de ses concurrents, le Honor 400 Smart 5G propose six années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité — un engagement à noter dans cette gamme tarifaire.

Honor 400 Smart 5G

Le choix d’un processeur Snapdragon 6s Gen 3, épaulé par 4 Go de RAM physiques (extensibles de 4 Go supplémentaires via la technologie RAM Turbo) et 128 Go de stockage, lui permet d’assurer des performances fluides et réactives, dans la lignée directe d’autres smartphones d’entrée et de milieu de gamme comme le Redmi Note 14 5G ou le Samsung Galaxy A26.

Intelligence artificielle: éditer, retoucher et simplifier lusage

Comme de plus en plus de smartphone mais pas forcément d’entrée de gamme, celui-ci propose une profonde intégration de l’intelligence artificielle dans l’expérience utilisateur. Honor mise sur la simplicité de manipulation: un bouton IA instantané, positionné sur la tranche, offre un accès direct à des applis ou à un espace Favoris via un appui court ou long, optimisant ainsi les tâches répétitives ou urgentes du quotidien.

 

Au-delà de ce bouton, il est possible de profiter d’une panoplie d’outils IA, comme la Gomme IA pour supprimer d’un geste des éléments gênants sur les photos, ou la suppression intelligente des passants, très utile en voyage ou lors de prises de vue en extérieur. La fonction Magic Capsule donne quant à elle un accès rapide aux informations les plus pertinentes, rendant la navigation sur le smartphone plus agréable et fluide. 

L’OS MagicOS 9.0, basé sur Android 15, propose une gestion optimisée de la mémoire grâce à Honor RAM Turbo, et multiplie les optimisations pour le quotidien, comme l’accès sécurisé via lecteur d’empreinte ou reconnaissance faciale, ou encore la connectivité complète (NFC, Bluetooth 5.1, double SIM 5G, Wi-Fi, USB-C).

Un bloc photo intéressant et un très grand écran

Du côté de la photo, l’accent est mis sur la polyvalence: double module arrière (capteur principal 50 mégapixels avec ouverture f/1,8 et capteur de profondeur 2 mégapixels) pour des portraits travaillés et des scènes lumineuses, caméra frontale de 5 mégapixels pour selfies clairs et appels vidéo efficaces, le tout conçu pour simplifier la prise et le partage dimages sans nécessité de retouches complexes. 

Honor 400 Smart 5G

L’écran LCD de 6,77 pouces en résolution HD+ (720 x 1610 pixels) et à la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz veulent assurer une navigation agréable et dynamique lors du visionnage de vidéos ou de parties de jeux occasionnelles. Comme sur les autres téléphones de la marque, celle-ci met par ailleurs en avant un mode confort des yeux venant réduire la fatigue visuelle, atout intéressant pour les longues sessions d’utilisation. En outre, sachez que l’écran tactile a été conçu pour rester efficace même avec les doigts mouillés ou sous la pluie comme certains chez Oppo, par exemple notamment sur les gammes Reno13 et Reno14.

Honor 400 Smart 5G

Un design travaillé, pensé pour la vie quotidienne

Le Honor 400 Smart 5G se présente avec un design épuré et soigné, dans deux coloris principaux — Velvet Black et Meteor Silver —, pour s’adapter à tous les goûts. Ses dimensions (166,89 x 76,8 x 8,39 mm) et son poids (206 g) lui offrent une prise en main confortable au quotidien.

Disponibilité et prix

Le Honor 400 Smart 5G est proposé en France dès maintenant dans ses deux déclinaisons, doré ou argenté, au tarif public conseillé de 199,90euros.

