Honor 300 : la nouvelle série de smartphones se dévoile avant son lancement

La nouvelle série de smartphones Honor 300 devrait officiellement être annoncée d’ici quelques semaines en Chine avant une présentation pour le reste du monde plus tard. La date de lancement n’est pas encore connue. Honor a cependant déjà ouvert les précommandes de sa nouvelle série jusqu'au 2 décembre, permettant aux clients chinois de réserver leur exemplaire moyennant un acompte. Le lancement commercial ne devrait donc plus tarder, mais au-delà, cela a révélé certaines caractéristiques clés des futurs smartphones de milieu de gamme de la marque.

On peut voir sur le site de la boutique en ligne en Chine que le Honor 300 standard adopte une approche esthétique différente de son prédécesseur, le Honor 200, avec un module photo asymétrique intégrant deux capteurs, marquant ainsi une rupture avec la configuration triple capteur du Honor 200.

Le smartphone arbore des tranches plates et propose une finition particulièrement soignée, notamment sur les versions Violet, Bleu et Blanc qui bénéficient d'un effet visuel soyeux. Les versions Noir et Gris complètent la gamme avec une approche plus sobre.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Le modèle standard devrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Gen 3, une puce haut de gamme qui promet des performances accrues. La marque propose une gamme étendue de configurations mémoire, allant de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage jusqu'à une version premium dotée de 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. L'écran OLED affichera une définition 1.5K.

Le Honor 300 Pro : une version premium avec des atouts

La variante Honor 300 Pro qui vient succéder au Honor 200 Pro se distingue par plusieurs caractéristiques spécifiques, notamment un écran incurvé intégrant un double capteur frontal dans une découpe en forme de pilule. Le module photo arrière évolue également avec une configuration à trois capteurs, dont un principal de 50 mégapixels associé à un téléobjectif de même définition. L'autonomie sera assurée par une batterie de 5300 mAh, compatible avec la charge rapide 100W en filaire et 66W en sans fil.

Notez que le Honor 300 Pro bénéficie également d'une certification IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière, et intègre des fonctionnalités pratiques comme le NFC et un port infrarouge permettant de transformer l’appareil en une télécommande universelle. Ces éléments techniques, associés à un design moderne, font de la série Honor 300 une alternative sérieuse sur le segment premium du marché des smartphones.

Il reste donc plusieurs caractéristiques encore mystérieuses pour les Honor 300 et Honor 300 Pro notamment pour ses capacités photo. Ceux-ci seront dévoilés lors de la présentation officielle qui ne devrait plus tarder. Nous verrons ensuite lorsque la marque prendra la parole pour la version mondiale et savoir quelles versions seront disponibles en France.