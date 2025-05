Honor 400 : un smartphone IA à 499 € avec 6 ans de mises à jour

Le nouveau Honor 400 est un smartphone dans l'ère de son temps. Il se base sur d'excellentes capacités en matière de photographies et de vidéos. Il embarque également les derniers outils IA du marché que l'on pourrait habituellement retrouver sur des modèles haut de gamme.

De la qualité qui s'inscrit dans la durée

Dans un monde où de nombreux appareils disposent d'une obsolescence programmée vous forçant à vous en séparer et à en acheter un nouveau le plus rapidement possible. Honor est l'un des rares constructeurs à prendre le parti pris de vous proposer des smartphones qui vous assurent jusqu'à 6 ans de mises à jour.

Actuellement sous MagicOS 9.0 basé sur Android 15, le Honor 400 fait partie des modèles compatibles avec Android 16 quand la MAJ sera disponible.

En plus de vous promettre un investissement long terme, ce smartphone a tout ce qu'il faut pour satisfaire les passionnés de photos et de retouches, et même si vous ne l'êtes pas, ses deux capteurs arrières : Ultra HD de 200 MP et ultra grand-angle 12 MP et sa caméra frontale de 50 MP vous permettront de prendre de beaux clichés détaillés.

Si vous aimez modifier vos photos en supprimant des éléments, en élargissant leurs bordures ou en changeant le fond d'écran. L'intelligence artificielle intégrée à ce modèle va vous plaire puisqu'elle inclut toutes ses fonctionnalités. Le tout sur un écran de 6,5 pouces avec 5000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Autonomie et IA aux rendez vous

Comme la plupart des modèles du constructeur chinois, le Honor 400 embarque une batterie avec une très belle autonomie de 5300 mAh. Ce smartphone est également compatible avec la recharge super rapide permettant de charger 44% en seulement 15 minutes et une recharge complète en environ 35 minutes.

Le Honor 400 inclut non seulement l'IA pour les retouches photos ou vidéos, mais aussi les principales fonctionnalités de Gemini : la commande vocale et la recherche par photos (Google Lens) ou entourer pour chercher. En addition, ce modèle inclut l'intelligence artificielle d'Honor permettant la détection de deepfake ou la traduction instantanée.

Où trouver le Honor 400

En ce moment, le Honor 400 est accessible sous la barre des 500€ sur le site du constructeur chinois. Si vous avez entre 16 et 26 ans, que vous êtes étudiants ou travailleurs essentiels, vous bénéficiez de 10% de remise. Mais ce n'est pas tout, si vous commandez depuis la boutique Honor, vous recevez gratuitement les Honor Choice Earbuds, un Honor SuperChargeur et 180 jours de garantie de remplacement.

Le Honor 400 est également disponible à moins de 500€ sur les sites de Boulanger et Rakuten.