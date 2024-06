Honor Magic V Flip : un nouveau smartphone pliant avec une charge rapide impressionnante pour un lancement le 13 juin

Le Honor Magic V Flip, dont le nom n’est pas encore officialisé, sera le premier smartphone pliant à clapet de la marque Honor. Contrairement aux modèles pliants existants qui s'ouvrent comme un livre dont le Magic V2 et sa déclinaison le Magic V2 RSR Porsche Design, ce téléphone adoptera un format semblable aux célèbres Motorola Razr des années 2000 et du fameux Samsung Galaxy Z Flip5, avec un écran intérieur qui se déplie sur lui-même afin de proposer un format très compact. Ce design élégant permettra au Magic V Flip de se glisser facilement dans une poche, tout en offrant un grand écran une fois déplié. On pourra ainsi profiter d’une expérience visuelle immersive pour regarder des vidéos, jouer ou travailler.

En outre, Digital Chat Station qui semble très bien renseigné a posté une image qui pourrait être celle du prochain Honor Magic V Flip. Celle-ci montre un smartphone déplié dans le sens de la hauteur avec un écran externe qui occupe tout ou presque de la surface externe supérieure, à l’exception d’un cercle qui serait là pour l’intégration d’un ou de deux capteurs photo. Le flash serait installé légèrement plus bas, sur le même plan que la surface d’affichage externe.

Une charge ultra-rapide

Mais l'atout majeur du Honor Magic V Flip réside dans ses capacités de charge rapide, ce qui permettra de le différencier de la concurrence. Selon les informations dévoilées par la certification 3C, ce smartphone supportera une charge filaire allant jusqu'à 66 watts.

Cette puissance de charge est parmi les plus élevées du marché actuel pour un tel modèle. Elle permettra de recharger entièrement la batterie du téléphone en un temps record, un avantage indéniable pour les utilisateurs nomades. La capacité de sa batterie serait de 4500 mAh, ce qui est loin d’être ridicule pour un mobile pliant de ce gabarit.

De plus, le Magic V Flip devrait également être compatible avec une charge sans fil rapide, même si les détails techniques n'ont pas encore été précisés.

Un positionnement haut de gamme et une sortie imminente

Avec ses innovations en matière de design pliant et de charge rapide, le Honor Magic V Flip s'annonce comme un produit haut de gamme très attendu. Son tarif n'a pas encore été dévoilé, mais on peut s'attendre à un positionnement premium, à l'instar des autres smartphones pliants récents bien que certaines marques commencent à proposer des prix abordables pour ce type de format dont le Nubia Flip 5G ou le BlackView Hero 10, par exemple et sans oublier le Motorola Razr 40. Honor mise sur ces fonctionnalités de pointe pour se démarquer sur ce segment de marché en plein essor.

Selon les rumeurs, le Honor Magic V Flip pourrait être présenté officiellement le 13 juin en Chine. Sa commercialisation devrait suivre rapidement, au moins en Chine dans un premier temps.