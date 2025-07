Honor Magic V2 Flip : les certifications chinoises confirment un lancement imminent

Si on connait bien les mobiles pliants Magic V2, V3 et maintenant V5 dont la présentation officielle en Chine vient d’avoir lieu pour ce dernier, c’est nettement moins le cas de la série V Flip. En effet, ces smartphones sont des modèles pliants à clapet qui ne sont pas commercialisés hors de Chine. Dommage.

Pour autant, Honor propose le Magic V Flip depuis presque un an et son successeur pourrait prochainement pointer le bout de son nez. En effet, Honor vient d'obtenir les certifications CMIIT et 3C pour son futur smartphone pliant Magic V2 Flip, confirmant ainsi l'imminence de son lancement prévu pour août 2025, selon des sources fiables.

Ces homologations chinoises dévoilent plusieurs caractéristiques techniques de l'appareil, notamment une batterie de forte capacité et des performances de charge particulièrement élevées.

Des spécifications techniques ambitieuses

Selon les documents de certification, le Honor Magic V2 Flip intègre une batterie de 5370mAh, une capacité remarquable pour un smartphone pliant à clapet. Cette autonomie généreuse s'accompagne d'une technologie de charge rapide de 80W, permettant de réduire considérablement les temps de recharge. Le fabricant aurait également équipé l'appareil d'un processeur Snapdragon, bien que le modèle exact ne soit pas encore spécifié dans les certifications.

L'écran constitue l'autre point fort de cet appareil avec l'intégration de deux dalles LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide). Cette technologie d'affichage adaptatif permet d'ajuster automatiquement la fréquence de rafraîchissement selon le contenu affiché, optimisant ainsi la consommation énergétique. Les écrans LTPO représentent actuellement la référence en matière d'efficacité énergétique pour les smartphones haut de gamme.

En outre, Honor miserait également sur l'optimisation logicielle pour tirer parti des spécificités du format pliant. L'interface utilisateur devra s'adapter aux différents modes d'utilisation, que l'appareil soit fermé, partiellement ouvert ou complètement déplié.

Un positionnement stratégique sur le marché des pliants

Le Honor Magic V2 Flip s'inscrit dans une stratégie plus large du constructeur pour conquérir le segment des smartphones pliants. Honor a déjà démontré son savoir-faire avec les Magic V classiques, qui établissent de nouveaux standards en matière de finesse.

Le format à clapet choisi pour ce Magic V2 Flip répond à une demande spécifique des consommateurs recherchant un appareil compact une fois fermé, tout en bénéficiant d'un grand écran pour les usages multimédia. Reste à savoir si ce modèle arrivera à franchir les limites du territoire chinois pour venir concurrencer les Samsung Galaxy Z Flip6, Motorola Razr 60 Ultra, par exemple.