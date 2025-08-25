HONOR Magic V5 : un Guinness World Records complètement improbable (et pourtant c'est utile !)

- publié le 25/08/2025 à 17h45

Le HONOR Magic V5 a établi un record mondial en soulevant 104 kg en suspension.

La nouvelle charnière HONOR Super Steel ultra-résistantepermet 500 000 pliages

Un design ultra-fin et léger, sans compromis sur la robustesse.

Un nouveau standard pour les smartphones pliables.

HONOR fait fort avec son futur HONOR Magic V5.

Avant même sa présentation en Europe le 28 août prochain, le nouveau smartphone pliant de la marque arrive dans le Guinness World Records :

Il a réussi à soulever une charge de 104 kg en suspension, preuve que les smartphones pliants sont loin d'être aussi fragiles qu'on l'imagine.

Un exploit technologique inédit

Le 1er août 2025, à Dubaï, le Magic V5 a fait la démonstration de sa robustesse tout à fait hors norme.

Au nom du Guinness World Records, j’ai l’immense plaisir d’annoncer le nouveau détenteur du titre pour le poids le plus lourd soulevé par un smartphone pliable suspendu, avec un record de 104 kg

...a déclaré Emma Brain, juge officielle du Guinness World Records.

Une belle reconnaissance qui vient saluer l’ingénierie avancée de HONOR qui propose chaque année des smartphones innovants.

Quand robustesse et finesse se rencontrent

Si les smartphones pliables ont longtemps été pointés pour leur fragilité structurelle, HONOR est venu consolider la tendance des pliants avec ce record qui ne fait aucun compromis sur la solidité.

D’après Ingmar Wang, Président de HONOR Moyen-Orient et Afrique :

Depuis le début, la durabilité a été l’une de nos priorités majeures. Nous voulions nous assurer que le HONOR Magic V5 soit non seulement plus intelligent et plus fin, mais également plus solide et plus fiable.

La charnière HONOR Super Steel : une innovation clé

Au cœur de cette résistance exceptionnelle, on retrouve la charnière HONOR Super Steel, spécialement conçue pour ce modèle. Cette prouesse technologique combine :

Un acier haute performance « bouclier » de nouvelle génération

Une résistance à la traction impressionnante de 2300 MPa

Une capacité à supporter plus de 100 kg en charge verticale

en charge verticale Jusqu’à 500 000 pliages sans altération

Un mécanisme compact, durable et parfaitement intégré qui permet de répondre aux attentes les plus exigeantes, tout en conservant un design luxueux et fin à la mode de HONOR.

Un design fin et léger, sans compromis

Mais, au-delà de la robustesse, le Magic V5 c'est aussi un profil ultra-fin de seulement 8,8 mm une fois plié et son poids plume de 217 g.

HONOR réussit ici un équilibre parfait entre esthétique, légèreté et fiabilité, un atout qui pourrait faire une vraie différence pour de nombreux utilisateurs encore hésitants face aux smartphones pliables.

Un nouveau standard pour le marché ?

Ce record et ces innovations positionnent le HONOR Magic V5 comme une futur référence du marché pliable.

En prouvant qu’il est possible de combiner finesse, robustesse et performance, HONOR répond à une attente forte : celle d’un smartphone pliable qui inspire autant confiance qu’un modèle traditionnel.

Il faut dire qu'au prix demandés pour obtenir un modèle de cette catégorie, que ce soit chez Samsung, Google ou HONOR, la méfiance peut sembler légitime, mais la réponse est satisfaisante !