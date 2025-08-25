Honor Magic V5 : présentation officielle en Europe le 28 août

Selon un rapport récent de Counterpoint, Honor est la marque ayant connu la plus forte croissance sur le secteur des smartphones pliants au format livre en Europe durant l'année 2024. Sa part de marché est passée de 11% à 34% entre 2023 et 2024, portée par une hausse spectaculaire de +377% de ses ventes. Ce dynamisme positionne Honor comme acteur incontournable, s’accaparant près de 70% de la croissance de ce marché sur la période.

Les modèles phares, Magic V2 et Magic V3, ont conquis le public grâce à un design ultra-fin, une autonomie optimisée et des performances techniques de premier plan, contribuant à la progression de la marque. Cette performance européenne s’inscrit également dans un contexte d’expansion mondiale rapide : Honor annonce +455% d’expéditions au deuxième trimestre 2024 et occupe la 3e place mondiale sur le marché des pliants.

Le Magic V5 : innovation et ambitions renouvelées

Le Magic V5 qui a été officialisé en Chine au début de l’été, juste avant la présentation du Samsung Galaxy Z Fold7, son concurrent direct, promet d’incarner l’excellence technologique chère à Honor.

Rendez-vous est donc pris le 28 août prochain donc. Selon la marque, l’événement de Londres proposera, en plus de la conférence de presse, une table ronde réunissant des utilisateurs actuels de smartphones pliants Honor, qui partageront leurs expériences et usages. Une séance de « prise en main » sera également organisée pour permettre aux invités de découvrir en avant-première les nouveautés du Magic V5 et de la gamme « All-Scenario ».

Un marché pliant européen en pleine effervescence

Le rapport Counterpoint souligne de fortes perspectives de croissance sur le continent, renforcées par la probable entrée d’Apple sur le segment dès 2026. Il est estimé que les smartphones pliants pourraient représenter près de 10% des ventes du segment premium européen (plus de 800 dollars) d’ici à 2028, reflétant la montée en gamme et l’attrait grandissant de la technologie pliant auprès des consommateurs.