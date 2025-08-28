Honor Magic V5 : nouvelle référence du smartphone pliant ultra-fin arrive en france

Après une présentation officielle en Chine au début de l’été, juste avant celle du Samsung Galaxy Z Fold7, comme pour lui couper l’herbe sous le pied, Honor propose désormais son fleuron pliant en France. Comme attendu, ce nouveau modèle vise à rivaliser directement avec les acteurs majeurs du secteur du smartphone pliant haut de gamme dont justement le mobile de Samsung. Il veut aussi être un très sérieux concurrent du Google Pixel 10 Pro Fold annoncé début août qui sera prochainement disponible.

Il est présenté dans une structure ultra-fine, ne mesurant que 4,1 mm une fois déplié (pour la version blanche), ce qui le place parmi les appareils les plus fins de sa catégorie. Comme son prédécesseur, le Magic V3, il profite d’une conception raffinée et de coloris adaptés aux préférences européennes, ici noir, blanc ivoire et or aurore, avec une finition marron réservée au marché asiatique.

Le Magic V5 propose un format pliant qui, d’après la marque, optimise la prise en main et améliore le confort d’utilisation quotidien notamment grâce à un écran externe suffisamment large pour limiter les ouvertures de l’appareil. Honor a équipé ce modèle d'une charnière consolidée, conçue pour résister durablement aux pliages répétés. Son poids est plutôt contenu : 217 grammes contre 215 grammes pour le Galaxy Z Fold7 et 258 grammes pour le Google Pixel 10 Pro Fold qui est le plus épais des trois.

Double affichage OLED et expérience visuelle avancée

Le smartphone intègre donc deux écrans OLED LTPO conçus pour répondre à des usages variés. L’écran externe, de 6,43 pouces (2376 x 1060 pixels), assure un affichage fluide (120 Hz). À l’ouverture, on découvre un large écran interne de 7,95 pouces (2352 x 2172 pixels) qui convient à la lecture multimédia, au travail multitâche et aux jeux vidéo, par exemple.

La prise en charge de la technologie Dolby Vision, la correction dynamique de la luminosité et un pic lumineux affiché à 5000 cd/m² (selon la marque) viennent renforcer la qualité visuelle, même dans des conditions très lumineuses.

Performances, batterie et intelligence artificielle

Le Magic V5 intègre la dernière puce Snapdragon 8 Elite (gravure 3 nm, octa-core, fréquence maximale 4,32 GHz), réputée pour sa puissance et son efficacité énergétique. Cette plateforme mobile est associée à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en France, tandis que d’autres configurations de mémoire et stockage sont disponibles en Asie. Côté graphisme, la puce Adreno 830 promet de concilier fluidité pour les applications exigeantes et faible consommation énergétique.

En ce qui concerne l’autonomie, le Magic V5 est doté d’une batterie silicium-carbone de 5820 mAh, une capacité supérieure à celle de nombreux concurrents, notamment Samsung ou Google dans cette gamme de produits. Elle est composée de deux éléments. La recharge filaire s’effectue à 66 W (avec le bloc d’alimentation Honor Supercharge) tandis que la charge sans fil est annoncée à 50 W.

L’appareil embarque la surcouche MagicOS 9 basée sur Android 15, enrichie de nombreuses fonctionnalités IA. Il s’agit notamment de la détection automatique des deepfakes, d’une assistance à la rédaction, de traductions en instantané et d’intégration native de l’environnement Google Gemini. De plus, Honor offre une garantie de mises à jour système et sécurité sur sept ans, comme la concurrence.

Photographie et multimédia : un arsenal complet

À l’arrière, le Magic V5 affiche un module circulaire en verre accueillant trois capteurs : principal 50 mégapixels (f/1,6, stabilisation optique), ultra grand-angle 50 mégapixels (f/2,0, fonction macro) et téléobjectif périscopique 64 mégapixels (f/2,5, zoom optique x3, zoom numérique jusqu’à x100, stabilisation optique électronique). L’ensemble vise à offrir une polyvalence maximale pour tout type de cliché, qu’il s’agisse de portraits, de nuit ou de longues distances. Le module avant propose, quant à lui, une résolution de 20 mégapixels adaptée à la visiophonie et aux selfies de haute qualité.

Le système audio stéréo deux haut-parleurs, la compatibilité Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, la double SIM, la protection IP58/IP59 et le capteur d’empreinte latéral s’ajoutent à une connectivité complète.

Disponibilité et prix du smartphone Honor Magic V5

La marque a confirmé la commercialisation de la version internationale du Honor Magic V5 en France dès le 28 août 2025. Le modèle proposé au lancement se décline en 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, dans les coloris noir, blanc ivoire et or aurore – la teinte marron étant réservée à l’Asie. Il est disponible en précommande pour un prix de 1999 euros. Du 28 août jusqu'au 14 septembre, Honor propose une offre de lancement permettant de recevoir un stylet Honor Magic Pen, des écouteurs Honor Choise Earbuds Clip et un chargeur 66W, le tout pour une valeur de 349,70 euros.