Honor Magic7 Pro : le nouveau fleuron technologique dévoile ses atouts

Après une présentation officielle en Chine, il y a quelques semaines, c’est au tour de la version internationale d’être annoncée et notamment en France. Le nouveau mobile haut de gamme de Honor qui vient remplacer le Magic6 Pro, veut repousser les limites en matière de performances, d’autonomie et de photographie grâce à une fiche technique des plus avancées.

Sans oublier la partie intelligence artificielle, via des fonctionnalités intégrées dans son système MagicOS 9, le téléphone ne fait pas non plus l’impasse sur une qualité d’écran assez exceptionnelle.

Ainsi, le Magic7 Pro est équipé d'un écran OLED LTPO de 6,8 pouces affichant une résolution de 1280 x 2800 pixels. Cette dalle propose une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et une luminosité maximale atteignant 5000 cd/m², selon certaines conditions et d’après la marque.

En utilisation typique, Honor communique sur 1600 cd/m2. Le fabricant a opté pour un design plus sobre avec un écran plat, protégé par un verre Giant Rhino Glass.

Il promet une résistance toute particulière aux chocs et aux rayures, pouvant ainsi tomber à 1,7 m de haut sans subir de dégât. Notez aussi que l’écran peut être utilisé, même lorsqu’il est mouillé.

Sous le capot, on trouve le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nanomètres, accompagné de 12 Go de RAM et 512 Go d’espace mémoire interne. Notez la possibilité d’ajouter 12 Go de mémoire vive en mode virtuel. L'appareil intègre une batterie silicon-carbone de 5270 mAh, compatible avec la charge rapide 100W en filaire et 80W en sans fil.

Il promet ainsi une très large autonomie notamment grâce à sa puce de gestion E2, même si la durée d’utilisation sera nécessairement moins poussée que celle du Honor Magic7 Lite avec sa batterie de 6600 mAh.

Notez que le mobile embarque également une puce S1 dédiée à la sécurité et une puce C2, spécialement conçue pour optimiser les communications.

Un système photo qui mise sur l'intelligence artificielle

La configuration photo se compose d'un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture variable (f/1.4-2.0), d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif de 200 mégapixels offrant un zoom optique 3x (100x en numérique). La partie selfie n'est pas en reste avec un module de 50 mégapixels accompagné d'un capteur ToF 3D.

En outre, Honor introduit de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, notamment un système de zoom cloud qui optimise les clichés entre 12x et 30x. Le traitement d'image s'appuie sur le moteur Image Engine 3.0 pour améliorer la qualité des portraits et l'ajustement des ombres.

La fonction AI Motion Sensing Capture permet de saisir des instants précieux avec une précision accrue, tandis que le mode HD Super Burst immortalise des actions rapides en séquences nettes à une cadence impressionnante de 10 images par seconde.

Notez le partenariat avec Studio Harcourt pour des modes exclusifs en portait jusqu'en 6x.

Des innovations centrées sur l'expérience utilisateur avec MagicOS

Le Magic7 Pro s’appuie sur la dernière version de MagicOS, une base Android 15 avec une surcouche logicielle. Celle-ci propose plusieurs technologies visant à améliorer le confort d'utilisation. Plusieurs fonctions sont intégrées pour réduire la fatigue oculaire et optimiser l’affichage en fonction des heures de la journée.

Le lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran offre une sécurité biométrique avancée. En outre, on peut également compter sur la fonction Magic Portal, disponible depuis le Honor Magic6 Pro (ici en version 2.0) qui permet, après avoir sélectionné du texte ou une image, de les faire glisser directement vers une application en relation.

Le nombre des applications à considérablement augmenté depuis la première version offrant plus de choix aux utilisateurs.

La fonction Magic Capsule est également présente, au niveau des capteurs frontaux pour afficher certaines informations/contrôles notamment lors de la lecture de médias, par exemple, évitant d’avoir à ouvrir l’application correspondante. Il y a aussi la fonction Parallel Space pour mettre à l’abri des applications confidentielles.

La fonction AI Summary est capable d’analyser rapidement le contenu des notes pour en fournir un résumé clair et concis. La fonction AI Minutes, quant à elle, sert à extraire les informations clés des comptes-rendus de réunions et autres formations. AI Deepfake Detection permet de détecter les faux profils.

Notez la possibilité, via l’application Notes, de traduire en temps réel des discussions qui sont aussi retranscrites avec prise en charge de 13 langues, comme avec le Magic V3.

En outre, avec Gemini de Google, il est possible de rechercher des informations et interagir directement avec des services comme Google Maps, YouTube ou Hôtels, par exemple. Notez aussi la possibilité de faire une recherche en encerclant un élément présent sur l’écran.

Honor a la bonne idée de proposer une longue durée de mises à jour à son smartphone soit : 5 ans Android ainsi que 6 ans pour les patchs de sécurité.

Le smartphone bénéficie d'une certification IP68/IP69 pour la résistance à l'eau et à la poussière, et prend en charge le Wi-Fi 7 pour des connexions optimales. Il est compatible Bluetooth 5.4, Low Energy (BLE), SBC, AAC, LDAC, AptX & AptX HD.

Notez enfin, la présence d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle, ce qui peut être pratique pour piloter un téléviseur, un lecteur DVD, etc.

Prix et disponibilité du Honor Magic Magic7 Pro

Le Honor Magic7 Pro sera commercialisé en Europe et en France, plus particulièrement à partir du 15 janvier 2025. Le modèle 12 Go de RAM et 512 Go de stockage sera proposé à 1299,90 euros dans les coloris noir et gris.