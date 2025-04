Honor Power, une nouvelle gamme centrée sur l'autonomie

Comme évoqué un peu plus tôt, Honor a officiellement présenté un nouveau smartphone dans sa gamme. Pour le moment, l’annonce est uniquement valable pour le marché chinois. Nous verrons dans les semaines ou les mois à venir si ce modèle sera également commercialisé sur d’autres marchés. Ainsi, la marque chinoise met particulièrement en avant cette batterie en la comparant à celle de l'iPad Air 11 (2025). Avec une capacité de 29,60 Wh contre 28,93 Wh pour la tablette d'Apple, le smartphone parvient à surpasser un appareil pourtant bien plus volumineux. Selon Honor, cette prouesse est rendue possible grâce à une densité énergétique de 821 Wh/L, obtenue par l'utilisation d'une forte proportion de silicium dans la composition de la batterie Si/C.

D'après les données communiquées par le fabricant, l'autonomie annoncée atteint des sommets avec 25 heures de lecture vidéo en continu, 23 heures d'utilisation de TikTok ou de navigation GPS, et 14 heures de jeu. Des chiffres qui, s'ils se confirment à l'usage, placeraient le Honor Power parmi les smartphones les plus endurants du marché.

La recharge s'effectue à une puissance de 66W, ce qui peut sembler modeste au regard de la capacité de la batterie. Honor n'a pas communiqué le temps nécessaire pour une charge complète, mais indique qu'avec seulement 2% de batterie, l'utilisateur peut encore passer une heure d'appels téléphoniques ou scanner une centaine de codes WeChat. Cette caractéristique est d'autant plus impressionnante que l'appareil conserve une épaisseur inférieure à 8 mm, un tour de force technique qui mérite d'être souligné.

Un équipement technique complet mais sans excès

Au-delà de sa batterie, le Honor Power propose une fiche technique équilibrée, sans chercher à rivaliser avec les modèles premium du marché. Le smartphone est animé par un Snapdragon 7 Gen 3, un processeur de milieu de gamme déjà utilisé dans les séries Honor 100, 200 et 300. Cette puce est associée à 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage selon les versions.

L'écran est intéressant avec une dalle OLED de 6,78 pouces aux bords légèrement incurvés sur les quatre côtés. Cet écran affiche une résolution de 1224 x 2700 pixels, prend en charge une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et reproduit 10 bits de couleurs. Sa luminosité maximale atteint 4000 cd/m², toujours d’après Honor, un chiffre très élevé qui devrait garantir une excellente lisibilité en plein soleil. Honor a également intégré un système de gradation PWM à haute fréquence (3840 Hz) pour réduire la fatigue oculaire.

Le volet photographique se montre plus modeste avec un module principal de 50 mégapixels doté d'une ouverture f/1.95 et d'une stabilisation optique (OIS), capable d'enregistrer des vidéos en 4K. Il est accompagné d'un ultra grand-angle limité à 5 mégapixels, une définition plutôt faible comparée aux standards actuels. À l'avant, un capteur de 16 mégapixels logé dans une perforation en forme de pilule se charge des selfies et des appels vidéo, avec un enregistrement limité au 1080p.

Connectivité et disponibilité

La connectivité du Honor Power comprend une puce maison d'amélioration RF, la Honor C1+. L'appareil prend en charge deux cartes SIM et, sur la version 12+512 Go, offre la messagerie par satellite via le système BeiDou. Le smartphone intègre également le Wi-Fi, le Bluetooth 5.3 (avec prise en charge des codecs LDAC et aptX HD) et la NFC. Le port USB-C se limite toutefois aux débits USB 2.0.

Bien que le téléphone soit annoncé comme étanche, Honor ne mentionne pas de certification IP officielle, ce qui laisse planer un doute sur le niveau réel de protection contre l'eau et la poussière.

Le Honor Power est proposé en trois coloris : Blanc Neige, Or Désert et Noir Nuit Fantôme. Les précommandes ont débuté en Chine, avec une disponibilité effective prévue pour le 18 avril 2025. Le modèle de base (8+256 Go) est affiché à 2000 CNY, soit environ 270 dollars ou 240 euros. La version 12+256 Go est proposée à 2200 CNY, tandis que la variante 12+512 Go atteint 2500 CNY. Des remises promotionnelles sont temporairement appliquées, ramenant le prix de départ à 1700 CNY et celui du modèle haut de gamme à environ 2100 CNY.