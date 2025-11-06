Huawei Mate 70 Air : encore un mobile ultra-fin

Le segment des smartphones ultra fin s’étoffe après la commercialisation du Samsung Galaxy S25 Edge de l’iPhone Air et du récent Motorola edge 70. En effet, c’est maintenant au tour de Huawei de propose un mobile extrêmement fin avec seulement 6,6 mm d’épaisseur. La marque chinoise mise sur un alliage de titane issu du secteur aéronautique et d’une vitre ultra-céramique voulant ainsi propose une excellente robustesse tout en étant élégant.

Écran OLED haute définition et performances au rendez-vous

Le Mate 70 Air est doté d’un écran OLED quad-curvé de 7 pouces, avec une résolution de 1,5K (2760 x 1320 pixels) et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. D’après Huawei, le pic de luminosité peut atteindre 4000 cd/m², un niveau particulièrement élevé pour une utilisation en plein jour. Ce vaste écran, au ratio 18,8:9, promet une expérience visuelle immersive, d’autant qu’il couvre la quasi-totalité de la façade avant, avec des bords incurvés qui améliorent la prise en main. La gradation PWM, fixée à 2160 Hz, vise à protéger la santé visuelle des utilisateurs lors d’une utilisation prolongée.

Sous le capot, le terminal propose deux déclinaisons de processeurs : le Kirin 9020B dédié à la version 12 Go de RAM, et le Kirin 9020A pour la variante 16 Go. Associées à HarmonyOS 5.1, ces puces assurent une exploitation optimale de l’écosystème Huawei, favorisant l’intégration intelligente entre les différents appareils de la marque. Selon le fabricant, cette configuration confère au Mate 70 Air une certaine aisance dans le multitâche et une rapidité générale, malgré l’absence notable de la 5G.

​

Photographie polyvalente et capteurs innovants

Le volet photographique du Mate 70 Air se montre ambitieux : à l’avant, un capteur de 10,7 mégapixels prend en charge les autoportraits. À l’arrière, la marque embarque un module principal de 50 mégapixels (1/1,3", stabilisation optique OIS), accompagné de trois autres capteurs : un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels (zoom optique 3x, OIS), et enfin un capteur multi-spectral « red-maple ». Ce dernier outil entend proposer une restitution optimale des couleurs complexes, notamment les rouges et les tons intermédiaires, des éléments souvent difficiles à rendre sur smartphone.

Selon Huawei, les fonctionnalités photo comprennent une optimisation avancée par intelligence artificielle ainsi qu’un système de traitement des couleurs exclusif, censé concurrencer ceux proposés sur les iPhone Air et Galaxy S25 Edge. On sait que Huawei excelle en matière de qualité photo arrivant à placer son modèle haut de gamme, le Pura 80 Ultra, en l’occurrence tout en haut du classement des meilleurs photophones, selon DxOMark.

Connectivité, sécurité et autres fonctionnalités

Côté connectivité, Huawei dote son modèle du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.2, du NFC et d’une communication satellite bidirectionnelle via Beidou. On retrouve également un système de refroidissement par chambre à vapeur, deux haut-parleurs stéréo, et un lecteur d’empreintes. L’écran bénéficie d’une protection en verre Kunlun, tandis que l’ensemble du boîtier affiche une certification IP68/69, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière digne des standards les plus exigeants.

La batterie de 6500 mAh représente un atout principal selon le constructeur. Elle est compatible avec une charge rapide de 66 W via USB-C. À la différence de certains rivaux qui privilégient la compacité au détriment de l’autonomie, Huawei indique avoir trouvé le juste équilibre entre finesse et endurance.

Disponibilité et prix

D’après les annonces de la marque, le Huawei Mate 70 Air est proposé en précommande du 6 au 11 novembre sur le marché chinois, avec une commercialisation annoncée à partir du 13 novembre. Quatre configurations de mémoire sont disponibles : 12+256 Go à 4 199 CNY (environ 590 USD), 12+512 Go à 4 699 CNY (environ 620 USD), 16+256 Go également à 4 699 CNY, et 16+512 Go à 5 199 CNY (environ 730 USD). À chaque variante correspondent trois coloris : Or Brocart Argenté, Blanc Plume et Noir Obsidienne.