Huawei Mate 80 Series et Mate X7 : la présentation officielle aura lieu le 25 novembre 2025

La marque chinoise Huawei confirme l’organisation d’une conférence de lancement pour ses prochaines références de smartphones, la série Mate 80 et le tout nouveau Mate X7, le 25 novembre 2025 à 14h30 (heure locale).

Selon le fabricant, cet événement aura lieu en Chine et devrait attirer l’attention du secteur des technologies mobiles. D’après les informations suffisamment sérieuses pour être relayées, toute la gamme Mate 80 sera présentée, soit plusieurs variantes : Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max (qui remplace la dénomination Pro+ des générations précédentes) et Mate 80 RS Ultimate Design. L’accent est mis sur la montée en gamme matérielle et les avancées en matière de photographie mobile.

Le lancement du Mate X7, décrit par Huawei comme la nouvelle génération de smartphone pliable, accompagnera celui des Mate 80. Ce modèle vise à renforcer la présence de la marque sur le marché du pliable, dominé actuellement par des références telles que le Samsung Galaxy Z Fold7 ou encore le Honor Magic V5.

Les annonces officielles mettent également en avant l’apport du nouveau processeur Kirin 9030 développé en interne, une évolution stratégique pour le constructeur dans un contexte où l’autonomie de production technologique nationale s’affirme comme une nécessité économique. La marque prévoit ainsi d’afficher sa capacité à produire ses propres puces et à proposer des innovations photographiques majeures avec cette nouvelle série.

Fiche technique de pointe et de très hautes ambitions sur la photo

Les Huawei Mate 80 Series se présenteraient comme la vitrine du savoir-faire technologique de la marque. En ce qui concerne l’écran, ces smartphones utiliseront des dalles OLED plates dotées d’une fréquence de rafraîchissement élevée, sans oublier de proposer une palette de couleurs particulièrement large. Certaines variantes intégreraient jusqu’à 20 Go de RAM, mettant ces produits en concurrence frontale avec les mobiles les plus puissants du moment, comme les Xiaomi 15 Ultra ou Galaxy S25 Ultra.

L’accent serait également mis sur la partie photo, avec l’introduction d’un capteur principal d’une définition de 200 mégapixels, accompagné de modules téléobjectifs. Huawei entend améliorer le rendu des clichés et la polyvalence, bénéficiant de la technologie maison XMAGE dédiée au traitement d’image. Le modèle RS Ultimate Design reprendrait l’approche ultra-premium, avec finition haut de gamme et accessoires spécifiques.

Le Mate X7, un pliable innovant pour contrer la concurrence

Huawei prévoit de dévoiler, en parallèle des Mate 80 Series, le Mate X7, successeur direct du Mate X6. Selon les premières informations, ce smartphone pliable bénéficierait d’une conception basée sur un écran interne OLED de 7,95 pouces qui, une fois déployé, offre une expérience proche de celle d’une tablette.

Sa résolution atteint le 2K, et son verre ultra-mince garantit à la fois finesse d’affichage et robustesse accrue. Le constructeur annonce également une grande batterie, avec prise en charge de la charge rapide jusqu’à 100W, ce qui pourrait constituer un atout de taille face aux modèles concurrents de Samsung ou Honor.

Le Mate X7 intègrerait la dernière génération du système HarmonyOS conçu par Huawei. Sa puissance serait renforcée par le nouveau processeur interne, et le module photo promet des performances remarquables, détail important pour un appareil pliable de cette gamme.

