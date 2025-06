Huawei Mate XT 2 : le smartphone tri-pliant se prépare à une seconde génération plus performante

Cette nouvelle mouture, baptisée Mate XT 2, devrait voir le jour durant la seconde moitié de 2025. D'après les informations révélées par le leaker chinois Digital Chat Station, ce nouveau modèle conservera l'architecture générale de son prédécesseur tout en apportant des améliorations substantielles au niveau des performances et de la photographie.

Un design éprouvé au service de performances renforcées

Le Mate XT 2 maintiendrait son facteur de forme unique qui fait sa singularité sur le marché. L'écran flexible OLED à double pliure sera conservé, permettant toujours à l'appareil de passer d'un format smartphone traditionnel de 6,4 pouces à une généreuse tablette de 10,2 pouces une fois entièrement déplié. Cette charnière en Z, baptisée système Tiangong par Huawei, permet un pliage à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur, une prouesse technique que la concurrence n'a pas encore égalée.

L'épaisseur remarquable de 3,6 millimètres en configuration déployée pourrait même être optimisée davantage. Cette finesse exceptionnelle, combinée à un poids de 298 grammes, fait du Mate XT un produit unique face aux smartphones pliants traditionnels qui se contentent d'un seul axe de pliage. Samsung, principal concurrent sur le segment des pliants, a certes évoqué le développement d'un modèle tri-fold, mais aucune annonce officielle n'a encore été faite.

Le processeur Kirin 9020 au cœur des améliorations

La principale évolution du Mate XT 2 consisterait à adopter le processeur Kirin 9020, successeur direct du Kirin 9010 qui équipe le modèle actuel. D'après la marque, cette nouvelle puce embarque une architecture à 12 cœurs avec support de l'hyperthreading, permettant d'améliorer significativement les performances en calcul multi-cœurs par rapport à la génération précédente.

Cette puce serait gravée selon un procédé baptisé N-1, ce qui permet à Huawei de contourner partiellement les restrictions internationales qui pèsent sur l'entreprise. Le fondeur chinois SMIC, partenaire de Huawei, utiliserait une gravure en 7 nanomètres, voire potentiellement 5 nanomètres selon certaines sources. Toutefois, cette technologie reste en retrait par rapport aux solutions les plus avancées du marché, notamment le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm qui équipe les flagships concurrents.

Photographie et logiciel : les autres axes d'amélioration

En toute logique, on peut s’attendra à ce que le Mate XT 2 bénéficie d'améliorations notables au niveau de l'imagerie. Bien que les spécifications exactes du module photo restent inconnues à ce jour, Huawei pourrait mettre l'accent sur de meilleurs capteurs et une optimisation logicielle plus poussée. Le modèle actuel propose déjà une configuration à trois capteurs arrière avec un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels.

L'intégration du système HarmonyOS 5, définitivement émancipé d'Android, serait aussi de la partie. Cette nouvelle version du système d'exploitation de Huawei apporte des fonctionnalités inédites comme le partage multimédia facilité, les suggestions photo intelligentes et l'écriture assistée par intelligence artificielle. Le Mate XT original a d'ailleurs reçu sa première mise à jour bêta d'HarmonyOS 5.0 en avril 2025.