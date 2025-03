Huawei Pura P8 Pro : les premières fuites révèlent un écran plat et un capteur photo impressionnant

Selon ces fuites, le fabricant chinois aurait opté pour un écran plat de 6,78 pouces, marquant ainsi une évolution par rapport aux écrans incurvés que l'on retrouve sur certains modèles précédents.

Mais c'est surtout du côté de la photographie que ce modèle se distinguerait avec l'intégration d'un capteur Sony IMX989 de 50 mégapixels et d'une taille d'un pouce, une configuration qui placerait potentiellement ce smartphone parmi les références du marché en matière d'imagerie mobile.

Le choix d'un écran plat pour le Pura P8 Pro détonne avec les précédents modèles de Huawei. Mais, cela suit la tendance. En effet, alors que de nombreux constructeurs ont longtemps privilégié les écrans aux bords incurvés pour leurs modèles premium, on observe depuis quelques années un retour en grâce des dalles plates, notamment chez Apple avec ses iPhone ou chez Samsung avec certains modèles de sa gamme Galaxy S.

Cette décision pourrait répondre aux préférences d'une partie des utilisateurs qui apprécient la praticité et la moindre propension aux touches accidentelles des écrans plats.

Huawei Pura 70 Ultra

Avec une diagonale de 6,78 pouces, ce Pura P8 Pro se positionnerait dans la moyenne haute du marché actuel, offrant une surface d'affichage généreuse sans pour autant atteindre les dimensions des modèles « Ultra » que l'on trouve chez la concurrence. La technologie employée pour cet écran n'a pas encore filtré, mais on peut raisonnablement s'attendre à une dalle OLED avec une fréquence de rafraîchissement élevée, probablement 120 Hz, pour rester compétitif face aux autres smartphones haut de gamme.

Un capteur photo principal qui pourrait faire la différence

Huawei est le champion de la photo et le meilleur photophone reste à ce jour, le Pura P70 Ultra d’après DxOMark. Ce Pura P8 Pro D'après les fuites, Huawei aurait choisi d'intégrer le Sony IMX989 comme module principal, un capteur de 50 mégapixels d'une taille d'un pouce.

Cette caractéristique n'est pas anodine, car la taille du capteur joue un rôle déterminant dans la qualité des clichés, particulièrement en conditions de faible luminosité. Pour mettre cette information en perspective, la plupart des smartphones premium actuels utilisent des capteurs de taille inférieure, généralement autour de 1/1,3 pouce.

Ce capteur Sony IMX989 est déjà présent sur quelques modèles haut de gamme chinois comme certains Xiaomi ou Vivo, et les résultats obtenus sont généralement très impressionnants. Sa grande taille permet de capter davantage de lumière et d'offrir une meilleure plage dynamique, tout en produisant un effet de profondeur de champ naturel plus prononcé.

Face à des concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Ultra, l'iPhone 16 Pro Max ou encore les modèles haut de gamme de Xiaomi et Oppo, Huawei devrait proposer des arguments solides pour convaincre. Néanmoins, quid du processeur qui équipera ce Pura P8 Pro ?

En raison des restrictions commerciales, Huawei ne peut toujours pas utiliser les puces les plus récentes de Qualcomm avec support 5G et doit s'appuyer sur ses propres solutions Kirin ou des alternatives. Cette contrainte pourrait limiter les performances globales de l'appareil par rapport à la concurrence, malgré des atouts indéniables en photographie.