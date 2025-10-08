Il a obtenu la médaille d'or : ce smartphone possède la meilleure batterie au monde et c'est loin d'être son seul atout !

Le Honor Magic7 Lite : imbattable sur l’autonomie !

Sans plus de mystère, dévoilons tout de suite l’actuel champion du monde de l’autonomie, tous segments confondus : le Honor Magic7 Lite !

Avec un score de 197 points aux tests du laboratoire DxOMark, la batterie de ce milieu de gamme du géant chinois bat à plates coutures tous ses adversaires. Ce record, le Magic7 Lite le doit à son bloc de 6600 mAh qui lui permet de tenir de 3 jours et 17 heures en usage modéré. Cela représente presque 4 jours d’utilisation en situation réelle. Même en utilisation intensive, vous pouvez profiter de deux jours complets sans passer par la case recharge.

Des chiffres impressionnants auxquels s’ajoutent ceux de la vitesse de charge. En effet, compatible avec la charge rapide de 66W, la batterie de ce smartphone Honor passe de 0 à 100% en seulement 70 minutes. Mieux, une pause-café de 5 minutes suffit pour récupérer près de 7 heures d'utilisation.

De plus, le smartphone gère intelligemment la charge pour préserver la santé de la batterie sur le long terme.

Un smartphone ultra endurant, mais pas que…

Au-delà de son autonomie légendaire, le Honor Magic7 Lite met également en avant de sérieux atouts.

Un écran AMOLED immersif

Le Honor Magic7 Lite est doté d’un écran AMOLED de 6,78 pouces qui affiche une définition de 2700 x 1224 pixels et est protégé par du verre Mohs Level 4, résistant aux chocs et aux rayures.

Cette dalle jouit d’un taux de rafraîchissement de 120Hz qui garantit une fluidité optimale lors de la navigation et des jeux.

Le Honor Magic7 Lite établit un autre record, avec une luminosité maximale pouvant atteindre les 4000 nits. Même sous la lumière d’un soleil estival, la lisibilité reste donc excellente !

Des performances photo polyvalentes

Comme c’est de coutume dans la famille des Honor Magic Lite, ce modèle possède également de très bonnes aptitudes photos et vidéos. Son capteur principal de 108 mégapixels capture des clichés détaillés en toutes circonstances.

Il est associé à un ultra grand-angle de 5 mégapixels qui élargit le champ de vision pour les paysages et les photos de groupe.

Quant à sa caméra frontale de 16 mégapixels, elle garantit des selfies réussis en profitant, comme les autres capteurs, de l'intelligence artificielle pour l’optimisation automatique des réglages selon les scènes photographiées.

Un design premium

Au même titre que ces prédécesseurs, le Honor Magic7 Lite arbore un design soigné alliant élégance et robustesse. Ses finitions de qualité donnent une impression haut de gamme.

Son châssis fin de 7,98 mm et son poids de seulement 189 g lui permettent de se glisser facilement dans le creux de votre main ou dans votre poche.

Le Honor Magic7 Lite : pour quels types d’utilisateurs ?

Le Honor Magic7 Lite s'adresse particulièrement aux personnes qui privilégient l'autonomie. Il est ainsi idéal pour :