Il n’y a pas que les iPhone qui ont le droit à des offres reconditionnées de qualité… Un Galaxy S22 Ultra pour moins de 450 € !

Samsung est le deuxième constructeur en termes de ventes cette année. Il n’a que rarement été à cette place, étant donné qu’il est resté des années en première position. Ce qui fait de lui le numéro 1 pour les appareils Android et vaut à ses haut de gamme d’être encensés et plébiscités.

Les modèles Galaxy Ultra, à l’acmé de cette tendance, sont ainsi une véritable référence. Il y a deux ans seulement, c’était le Galaxy S22 Ultra que l’on accueillait pour près de 1400 €… Un prix aujourd’hui réduit de près de deux tiers en version reconditionnée chez CertiDeal, puisqu’il est disponible pour seulement 449 € !

Notons qu’il était encore affiché à 1149 € sur le site de Samsung il y a un an.

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy S22 Ultra

Écran : 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Processeur : Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (selon la région)

Mémoire vive (RAM) : 12 Go ou 16 Go

Stockage interne : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (selon la version)

Appareil photo principal : Quadruple capteur - 108 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) + 10 MP (téléobjectif 10x)

Caméra frontale : 40 MP

Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide 45 W, charge sans fil et charge inversée

Le Samsung Galaxy S22 Ultra combine un très grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour regarder vos séries ou jouer à des jeux mobiles avec de hautes performances. Son capteur principal de 108 Mpx offre une excellente qualité photo, y compris dans des conditions de lumière plus difficiles.

Avec une batterie de 5000 mAh, mais surtout une excellente gestion d'énergie, il propose une autonomie appréciable pour un appareil de cette catégorie. Même si ce n’est pas son point fort, il reste supérieur à du milieu de gamme. Proposé à son prix de sortie, il était réservé aux utilisateurs les plus exigeants.

À présent, puisqu’on peut le trouver au prix d’un milieu de gamme, nous le recommandons également sans hésitation pour des utilisateurs qui recherchent simplement une expérience agréable au quotidien.

Quelle offre pour le Galaxy S22 Ultra de Samsung chez CertiDeal ?

En ce moment, vous pouvez trouver le Samsung Galaxy S22 Ultra dès 449 € sur CertiDeal en version « Correct » et 499 € en « Très bon état ». CertiDeal est l'enseigne de smartphones reconditionnés numéro 1 en France en termes d’avis utilisateur.

Cela se comprend puisque vous obtenez deux ans de garantie, la certification d’une batterie en excellent état, et surtout, le reconditionnement est entièrement réalisé en France. En plus de cela, il vous est possible de payer en plusieurs fois, y compris sans frais via PayPal.

En ce moment, avec le code NOEL15, la livraison est offerte et vous obtenez 15 € de réduction.