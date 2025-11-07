Il succède au meilleur smartphone du monde, cet ultra haut de gamme est disponible pour moins de 620 € grâce à cette astuce

Bon plan : le Honor Magic 7 Pro (12/512 Go) s’affiche à 619 € en reconditionné sur Cdiscount, avec livraison gratuite et garantie 2 ans.

Un héritier direct du champion de la photo

Le Magic 7 Pro perpétue la réputation d’Honor sur le segment du smartphone de luxe, notamment en photo. D’ailleurs, notre test complet du Magic 7 Pro le classe parmi les meilleurs photophones Android de sa génération, grâce à son traitement d’image maîtrisé et son autofocus ultra rapide.

Pour ceux qui cherchent un modèle Android haut de gamme sans dépasser les 700 €, il figure aussi dans notre guide des meilleurs smartphones Android du moment.

Un smartphone de luxe à prix réduit

Avec son écran OLED incurvé de 6,8 pouces et son design argenté soigné, le Honor Magic 7 Pro offre une expérience visuelle très haut de gamme. Il embarque un triple appareil photo de 50 Mpx avec zoom optique 3,5x et enregistrement vidéo 4K HDR10+, idéal pour la photo et la création de contenu.

La version proposée ici est un modèle reconditionné en très bon état, livré avec un chargeur européen, et garanti 2 ans. Une alternative pour profiter du meilleur de la technologie à moindre coût.

✅ Points forts Écran OLED 120 Hz incurvé et lumineux

Triple capteur 50 Mpx avec zoom optique

Stockage XXL de 512 Go ⚠️ Points faibles Modèle reconditionné (très bon état)

Disponibilité limitée selon le stock