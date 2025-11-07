Il succède au meilleur smartphone du monde, cet ultra haut de gamme est disponible pour moins de 620 € grâce à cette astuce

Successeur de l'un des smartphones Android les plus complets de sa génération, le Honor Magic 7 Pro refait surface dans une version reconditionnée qui vaut le détour. Disponible à 619 € sur Cdiscount, il offre une expérience haut de gamme sans payer le prix fort, avec un design et une fiche technique qui en imposent.

Rémi Deschamps - publié le 07/11/2025 à 17h45
Le Honor Magic 7 Pro
 

Bon plan : le Honor Magic 7 Pro (12/512 Go) s’affiche à 619 € en reconditionné sur Cdiscount, avec livraison gratuite et garantie 2 ans.

Un héritier direct du champion de la photo

Le Magic 7 Pro perpétue la réputation d’Honor sur le segment du smartphone de luxe, notamment en photo. D’ailleurs, notre test complet du Magic 7 Pro le classe parmi les meilleurs photophones Android de sa génération, grâce à son traitement d’image maîtrisé et son autofocus ultra rapide.

Pour ceux qui cherchent un modèle Android haut de gamme sans dépasser les 700 €, il figure aussi dans notre guide des meilleurs smartphones Android du moment.

Un smartphone de luxe à prix réduit

Avec son écran OLED incurvé de 6,8 pouces et son design argenté soigné, le Honor Magic 7 Pro offre une expérience visuelle très haut de gamme. Il embarque un triple appareil photo de 50 Mpx avec zoom optique 3,5x et enregistrement vidéo 4K HDR10+, idéal pour la photo et la création de contenu.

 

La version proposée ici est un modèle reconditionné en très bon état, livré avec un chargeur européen, et garanti 2 ans. Une alternative pour profiter du meilleur de la technologie à moindre coût.

✅ Points forts

  • Écran OLED 120 Hz incurvé et lumineux
  • Triple capteur 50 Mpx avec zoom optique
  • Stockage XXL de 512 Go

⚠️ Points faibles

  • Modèle reconditionné (très bon état)
  • Disponibilité limitée selon le stock

À retenir : le Honor Magic 7 Pro reconditionné combine puissance, photo et élégance. À moins de 620 €, c’est une opportunité rare pour accéder à l’un des meilleurs smartphones du marché.

 

