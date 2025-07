Il succède au smartphone avec le meilleur score de Dxomark (et il vaut le coup !)

Son prédécesseur avait tout simplement convaincu tout le monde chez Dxomark, site d'expert, comparant et classant les smartphones (entre autres) selon de nombreux critères. Aussi, ce dernier avait obtenu le label or, le meilleur possible dans cinq catégories différentes.

Le modèle actuel, son successeur propose des technologies encore plus poussées, notamment en termes d'IA. Et il est disponible à un prix plutôt accessible par rapport aux autres ultra haut de gamme du marché.

Le Honor Magic 7 Pro : à la hauteur des attentes ?

Pas facile de se faire un nom, lorsqu'on son prédécesseur est considéré comme le meilleur smartphone au monde par de nombreux experts. C'était le défi du Honor Magic 7 Pro, et il l'a relevé haut la main.

À commencer, par son module photo, encore plus performant que le Honor Magic 6 Pro, couplé à "AI Honor Image Engine", l'intelligence artificielle mise au point par Honor pour sublimer vos clichés.

Ainsi, le Honor Magic 7 Pro embarque une caméra téléobjectif de 200 Mpx avec un zoom optique 3x et un zoom numérique 100x, un capteur principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 50 Mpx et un capteur frontal de 50 Mpx également.

Si vous êtes un fan de photographie, l'outil "AI capture avec détection de mouvement" vous permet de rendre vos photos encore plus détaillées, de loin, comme de près.

Une multitude d'autres fonctionnalités usant de l'intelligence artificielle sont intégrées à ce smartphone :

Portail magique, pour accéder aux informations ou applications d'un simple geste circulaire sur votre écran

Détecteur de deepfake

Traduction instantanée via commande vocale ou écrite

Gemini Live

Une résistance à toute épreuve

À l'instar de son prédécesseur, Honor a une nouvelle fois mis l'accent sur la résistance de son smartphone. Ce qui en fait surement le modèle haut de gamme le plus résistant du marché.

Son écran AMOLED FHD+LPTO de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz a été équipé d'une vitre de protection NanoCrystal Shield. Cette dernière est conçue pour résister aux chutes, aux rayures et autres chocs que pourraient subir votre smartphone.

Le Honor Magic 7 Pro est aussi certifié IP68 et IP69, ce qui atteste de sa grande résistance à la poussière mais aussi à l'eau. Et ce même en cas d'immersion prolongée jusqu'à 1,5 mètre de profondeur.

Au vu de son coût, ce modèle vous assure un investissement long terme grâce à sa robustesse et aux 5 ans de mises à jour Android garantis par le constructeur chinois. Pour plus d'informations et un retour d'expérience d'utilisation, n'hésitez pas à consulter notre test.

Où profiter de la meilleure offre ?

En ce moment, la meilleure offre pour le Honor Magic 7 Pro se trouve sur Amazon. Ce smartphone haut de gamme hyper résistant et à la pointe de l'IA et de la photographie est disponible à 824,18€ dès maintenant sur le site de vente en ligne américain.