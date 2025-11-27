Immanquable : le Galaxy S25 sous les 500 € sur cette plateforme française, une occasion à ne pas rater pour le Black Friday

Un Galaxy S25 à 478 € : une offre rare pour un modèle récent

Proposé à 478 € via un vendeur partenaire de Cdiscount, ce Galaxy S25 en version 128 Go profite d’une réduction qui le place nettement sous la barre symbolique des 500 €. Pour un modèle sorti en 2025, c’est une excellente surprise, d’autant plus que l’expédition est réalisée depuis la France, ce qui assure des délais courts et un SAV plus simple.

Pour celles et ceux qui souhaitent vérifier les spécifications complètes du modèle, la fiche détaillée du Samsung Galaxy S25 est disponible sur LesMobiles.

À 478 €, le Galaxy S25 devient l'un des smartphones Samsung les plus intéressants du moment.

Un smartphone complet, pensé pour durer

Avec son écran AMOLED 120 Hz, son processeur dernière génération et son triple capteur photo mené par un module de 50 Mpx, le Galaxy S25 est un appareil premium qui arrive pourtant à s'afficher à prix plus doux qu'attendu grâçe à cette promo.

Ajoutez à cela une batterie optimisée et le suivi logiciel Samsung parmi les meilleurs du marché, et vous obtenez un smartphone capable de tenir plusieurs années, ce qui enfait un excellent investissement.

Pour explorer d’autres modèles de la marque, notre sélection de smartphones Samsung peut aider à comparer les alternatives.

✅ Points forts Prix bas pour un modèle 2025 : 478 €

Écran AMOLED 120 Hz lumineux et fluide

Triple capteur photo polyvalent

Suivi logiciel Samsung longue durée ☑️ Points à considérer Stockage 128 Go, non extensible

Chargeur non fourni dans certains packs

Une offre parfaite pour le Black Friday

Sous les 500 €, le Galaxy S25 est l’une des offres à surveiller de près sur Cdiscount. Le timing est idéal : un modèle récent, encore peu remisé ailleurs, avec une fiche technique solide et un prix qui commence enfin à devenir vraiment intéressant.

Si vous envisagiez de changer de smartphone avant la fin de l’année, ce Galaxy S25 à 478 € fait clairement partie des bons plans les mieux placés du moment.