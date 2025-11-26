L’iPhone 12 Mini est l'un des derniers modèles réellement compacts du catalogue Apple. Son écran OLED de 5,4'', son format léger et sa prise en main ergonomique en font un smartphone à part sur un marché dominé par les écrans géants qui atteigne maintenant en moyenne les 6,5''.

Il dispose de la puce A14 Bionic, encore très performante pour un usage quotidien : navigation fluide, réseaux sociaux, photo, vidéo et même quelques jeux. Le double capteur de 12 mégapixels offre des clichés nets en bonne lumière, tandis que la compatibilité 5G lui permet de rester dans l’air du temps.

En ce moment, l’iPhone 12 Mini reconditionné est proposé à 189 €, et le code Black Friday « BLACK20 » permet de retirer 20 € supplémentaires.

La promo : 189 € + 20 € offerts avec le code BLACK20

La version reconditionnée de l’iPhone 12 Mini proposée actuellement bénéficie d’une réduction importante. Affiché à 189 €, il est possible de descendre encore plus bas grâce au code BLACK20 qui retire 20 € immédiatement au panier.

À ce tarif, il s’agit de l’un des meilleurs bons plans pour qui cherche un iPhone compact, fiable et compatible iOS 17. L’offre repose sur un modèle contrôlé, garanti et remis en état, ce qui permet d’obtenir un smartphone d’excellente qualité pour un budget très réduit.

À qui s’adresse ce bon plan ?

L’iPhone 12 Mini reconditionné à prix réduit conviendra particulièrement :

À ceux qui veulent un iPhone agréable à manipuler d'une main ;

Aux utilisateurs cherchant un smartphone fiable et vraiment pas cher ;

À celles et ceux qui veulent profiter d’iOS à bas coût ;

Particulièrement pratique en smartphone familiale : adolescents, appareil secondaire ou pour les séniors.

Pourquoi choisir du reconditionné ?

Opter pour un iPhone reconditionné permet d’obtenir un appareil contrôlé, testé et garanti, tout en réduisant évidemment la facture. C’est aussi une façon de limiter le gaspillage électronique et l'énergie grise, or le milieu du smartphone est un très mauvais élève dans le genre.

Si vous découvrez le marché du reconditionné, notre guide dédié explique comment choisir un smartphone remis à neuf. Et pour ceux qui préfèrent un modèle Apple uniquement, la page dédiée aux iPhone reconditionnés regroupe les modèles les plus recherchés.

✅ Points forts Format compact unique sur le marché

Écran OLED lumineux

Bonne performance avec la puce A14

Compatible 5G

Prix très bas avec le code BLACK20 ⚠️ Points faibles Batterie modeste pour les usages intensifs

Écran petit si vous venez d’un grand smartphone

Faut-il acheter l’iPhone 12 Mini reconditionné pour le Black Friday ?

À ce prix, la réponse est clairement oui si vous cherchez un iPhone compact, efficace et encore très agréable à utiliser en 2025. Il offre un rapport qualité-prix rare chez Apple, notamment grâce au code promotionnel BLACK20.

Pour ceux qui veulent explorer d’autres modèles reconditionnés en parallèle, notre sélection de smartphones reconditionnés recommandés peut aider à comparer les alternatives selon votre budget.