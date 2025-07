iPhone 12 Pro : Le nouveau champion du smartphone reconditionné pour les fans d'Apple ?

Haut de gamme hier, bon plan aujourd’hui. Trois ans après sa sortie, l’iPhone 12 Pro n’a pas dit son dernier mot. En version reconditionnée, il revient sur le devant de la scène avec un look toujours classe, une fiche technique qui tient la route et surtout… un prix qui fait réfléchir. Et si c’était le moment idéal pour craquer ?