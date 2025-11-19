iPhone 13 Mini : 230 € seulement pour cet excellent appareil d’Apple en version reconditionné

Le très apprécié iPhone 13 Mini est actuellement proposé à 230,99 € chez CertiDeal en version 256 Go, et la réduction peut encore descendre grâce au code BLACK20 valable jusqu’à ce soir. Une occasion rare pour un modèle compact, puissant et reconditionné en France.

Affiché habituellement à 329,99 €, cet iPhone profite d’une remise immédiate de 30 %, renforcée par le code de réduction appliqué au panier. Comme toujours avec CertiDeal, il s’agit d’un smartphone reconditionné en France, débloqué tous opérateurs et testé par les équipes techniques de l’enseigne.

Bon plan Black November : iPhone 13 Mini 256 Go à 230,99 € sur CertiDeal, reconditionné en France et garanti jusqu’à 30 mois. Et en ajoutant le code BLACK20, la note baisse encore.

Pourquoi cet iPhone 13 Mini reste un excellent choix

Pour les amateurs de smartphones compacts, difficile de trouver une alternative aussi performante que l’iPhone 13 Mini. Son format réduit, son écran OLED lumineux et sa puce A15 Bionic lui permettent encore aujourd’hui d’offrir un usage fluide, même en multitâche. Il s’agit donc d’un modèle idéal pour un téléphone secondaire, un usage familial, un appareil pour adolescents ou simplement pour ceux qui préfèrent un vrai smartphone de poche.

Le test complet de l’iPhone 12 disponible sur LesMobiles rappelle d’ailleurs à quel point cette génération a marqué un tournant en termes d’autonomie et de performances. Le 13 Mini reprend cet ADN dans un format réduit qui a séduit de nombreux utilisateurs.

Un reconditionné sérieux, expliqué en toute transparence

CertiDeal indique que les modèles proposés en « Dur à Cuire » peuvent présenter des marques visibles : rayures, traces sur la tranche ou la coque. En revanche, ils sont 100 % fonctionnels, testés et garantis 24 mois, avec la possibilité d’étendre la garantie à 30 mois selon les options.

Ceux qui souhaitent comprendre plus en détail les différents grades reconditionnés ou savoir comment choisir un modèle adapté peuvent consulter nos pages dédiées : bien choisir son smartphone reconditionné, ou encore notre guide sur l’état esthétique des appareils reconditionnés.

✅ Points forts Modèle compact unique sur le marché

Version 256 Go à prix imbattable

Reconditionné en France, garanti jusqu’à 30 mois

Code BLACK20 dès aujourd’hui

100 % fonctionnel, débloqué tous opérateurs ⚠️ Points faibles État esthétique marqué selon le grade choisi

Autonomie plus limitée que les générations récentes

Une offre qui ne restera pas longtemps

Avec déjà plus de 200 achats ces derniers jours, cette offre sur l’iPhone 13 Mini devrait partir rapidement. Les stocks varient selon les couleurs et les capacités, mais la version 256 Go présentée ici reste l’une des plus intéressantes en termes de rapport prix/espace de stockage.

Pour comparer avec les autres iPhone reconditionnés disponibles actuellement, vous pouvez explorer notre page mobiles Apple, ou consulter les meilleures offres recensées dans la catégorie reconditionné.