iPhone 13 Mini : moins de 230 € pour cet Apple reconditionné en France

En soldes auprès du marchand français CertiDeal, ce petit iPhone reconditionné descend sous les 230 €, une option que nous avons trouvé particulièrement intéressante pour retrouver un format vraiment compact qui ne ce fait plus aujourd'hui.

Bonus : le reconditionnement est pris en charge en France, pour un bine meilleur suivi !

Description du smartphone

L’iPhone 13 mini est l’un des rares iPhone encore mis à jour que l'on peut trouver en « format poche » grâce à un écran 5,4 pouces Super Retina XDR. Un vrai poids plume qui permet une prise en main facile à une main.

Sous le capot, la puce A15 Bionic permet une belle longévité, avec la 5G bien sûr et des mises à jour iOS toujours opérationnelles qui restent un vrai atout sur le long terme.

Côté usage, on profite aussi de Face ID, de MagSafe pour les accessoires, et d’un double appareil photo efficace pour les clichés du quotidien et la vidéo.

✅Points forts Format compact, facile en poche

Puce A15, encore très fluide

5G, MagSafe, Face ID

Photos/vidéo solides pour sa taille ☑️À prendre en compte Écran plus petit que la moyenne

Rechargeur non fourni

Grade « Correct » : marques visibles

Stock et prix peuvent varier

Description de l’offre

L’offre que nous avons repérée chez CertiDeal concerne donc un iPhone 13 mini 128 Go reconditionné en état esthétique « Correct » : il peut donc afficher des traces d’usage, mais il est contrôlé et vendu fonctionnel.

CertiDeal met en avant une garantie longue durée (jusqu’à 30 mois) et un délai de rétractation de 30 jours, avec une livraison annoncée rapide selon disponibilité. Pour situer le prix et comparer d’autres grades, n'hésitez pas à vous référer à notre page dédiée, mais d'après nous il s'agit d'une très bonne offre reconditionnée.