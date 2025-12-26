iPhone 13 Pro : on décortique cette offre très haut de gamme à très bas prix

Les festivités de Noël à peine terminées, les bons plans de fin d'année se bousculent, et même pour le reconditionné. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 26/12/2025 à 12h15
L'iPhone 13 Pro

En ce 26 décembre 2025, l'iPhone 13 Pro s'affiche à moins de 300€.

 

Un fleuron d'Apple toujours d'actualité pour 2026

Malgré l'arrivée de générations plus récentes, l'iPhone 13 Pro est toujours un choix pertinent. Son écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion (120 Hz) offre une fluidité que l'on ne retrouve toujours pas sur les modèles standards récents. 

Sa puce A15 Bionic a toujours beaucoup de peps, et une puissance de calcul impressionnante, capable de faire tourner n'importe quelle application exigeante. Si vous hésitez encore avec d'autres références, vous pouvez consulter notre catalogue complet des smartphones Apple pour affiner votre choix.

À moins de 300 €, cet iPhone 13 Pro reconditionné en France offre le meilleur rapport qualité-prix du moment pour entrer dans l'univers premium d'Apple.

Pourquoi ce prix est-il si bas ?

La clé de ce tarif agressif réside dans la catégorie « Durs à cuire » du reconditionneur français CertiDeal. Concrètement, ces appareils présentent des traces d'utilisation visibles (rayures ou impacts sur le châssis), mais ils fonctionnent à la perfection. 

✅ Points forts

  • Écran OLED 120 Hz d'exception
  • Qualité photo professionnelle
  • Reconditionnement certifié en France
  • Garantie de 24 mois incluse

⚠️ À considérer

  • Traces d'usure esthétiques visibles
  • Coloris selon stocks disponibles
 
Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
